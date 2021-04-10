金門縣府與農委會攜手走入校園 培育廉潔幼苗

金門縣政府攜手行政院農業委員會於昨日前進金沙鎮安瀾國小舉辦「培育廉潔幼苗‧共享幸福農村」品格教育活動，農委會帶領學童手作「校園誠信藝童趣」廉潔意象彩繪胸章、動植物防疫檢疫局高雄分局「護國神犬與廉同行」檢疫犬實境表演，以及縣府「廉政風獅爺說故事」，透過與學童互動方式，扎根品格教育，培養學童廉潔及動物保育的觀念，現場氣氛熱絡有趣，不少學童都說很好玩。

安瀾國小校長張志猛表示，這次的活動相當多元精彩，其中「校園誠信藝童趣」，讓學童著色四款廉政意象底圖，包括「鄉村小花農女孩─讚揚反貪守廉，一起做好事」、「檢疫犬─違法肉肉難逃法眼，防止任意攜帶動植物及其產品入境」、「風獅爺與水獺─金門風獅爺守護歐亞水獺，重視動物保育」及「東方草鴞─草鴞捕捉農田鼠類幫助農民減少作物損失，比喻大家勇於檢舉不法，將使國家或人民的利益更受到保障」，再運用胸章機製作鏡子鑰匙圈，不僅可留作紀念，廉潔觀念將伴隨學童成長。

「護國神犬與廉同行」，由檢疫官介紹入境時的檢疫狀況及禁止攜帶的動植物及其產品，再由檢疫犬進行入境檢疫實境表演，並與學童互動，請學童瞭解後再提醒家長、親友守法，及幫忙檢疫犬揪出違規攜帶動植物的不好行為，傳達誠實品德的重要。

縣府廉政志工夥伴也結合廉政風獅爺造型，來場「廉政風獅爺說故事」，以生動活潑肢體動作，講述「鱟局長的清白」，引領學童自故事互動中習得「誠實」、「廉潔」及「信用」觀念。