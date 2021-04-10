旗山武德殿變身畫廊 歐桂華個展以小品取勝

高雄旗山武德殿造型古色古香，仿唐式宮殿建築曾經是日治時期的武術場，歷經大火焚毀後重建，近年轉型成藝文展覽中心。畫家歐桂華個人畫展今天上午在武德殿辦開幕茶會，藝術同好與觀畫民眾齊聚一堂，「午後邂逅」畫展即日起展至5月15日結束，歡迎遊客參觀。

旗美地區缺少畫廊或美術館，鄉親要到市區才能觀賞藝術作品。旗山區公所將武德殿委外經營，今年共安排11檔藝文展，年初至今已經辦過三場畫展，歐桂華畫展是第四檔。

外表時髦的歐桂華是畫家也是書法老師、攝影模特兒，受邀在武德殿舉辦個人首次西畫展，作品涵蓋油畫、水彩 、粉彩、色鉛筆、素描等技法。

策展人林麗雯指出，歐桂華勇於嘗試各種不同媒材，擅長靜物主題，畫筆下的葡萄粒粒可口，能將透明水彩的多層疊法表現無遺，另有色澤鮮豔的油畫，以及清新風格的蠟筆畫，畫風與眾不同。