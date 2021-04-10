小確幸來了！金門敲定端節家戶購酒日期 民眾記得領取

金門籍獨有的福利又來了！金門縣政府今天表示，已敲定好110年端午節配售酒購酒期程，將從金城鎮、烈嶼鄉開始，預計從5月10日至16日，共計7天在全縣各鎮村里銷售處展開配售，計畫戶籍作業基準日也正式確定為110年4月16日，請民眾多加留意，在指定時間內前往領取，別讓自己的權益睡著了。

縣府財政處指出，此次的端午節家戶購酒的配售酒品為「1公升53度特選金門高粱酒」，1打（共計有12瓶），採整打銷售不拆解，每瓶的單價為新台幣400元，一打總計新台幣4800元整。縣民如果於110年6月14日（含），仍設籍本縣且連續滿4年，並已年滿20歲，取得一般配售資格，請於各鄉鎮配售期間向各村里配售點洽購。

各鄉鎮配售期程依序為金城鎮（配售日期5月10、11、12日）、烈嶼鄉（配售日期5月11、12、13日）、金沙鎮（配售日期5月12、13、14日）、金湖鎮（配售日期5月13、14、15日）、金寧鄉（配售日期5月14、15、16日）。

財政處表示，106年6月14日前曾設籍本縣，於109年6月15日至110年6月14日期間連續設籍本縣，且於配售日截止前檢具戶籍資料經鄉鎮公所認證者「逾期不受理」。但下列情形無須申請認證：1.出生地為金門。2.身分證字號第一碼為英文字母「W」者。

符合配售資格縣民之配偶或直系卑親屬，於109年6月15日至110年6月14日期間連續設籍本縣，且於本計畫鄉鎮配售日截止前檢具戶籍資料經鄉鎮公所認證者「逾期不受理」。符合配售資格縣民之外（陸）籍配偶，與該符合配售資格縣民實際結婚登記滿1年以上，且居留地址為本縣，並於本節鄉鎮配售日截止前檢具配偶戶籍資料與居留證經鄉鎮公所認證者「逾期不受理」。

還有自109年6月15日至110年6月14日設籍且實際於本縣工作均連續滿一年之縣民，於110年5月17日至5月21日期間檢具申請表、設籍及工作證明文件，經縣府財政處認證合格者「逾期不受理」（詳細送件時間及應檢附文件詳該處網頁公告），合格名冊於審核完成後另行公告於該處網站。

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