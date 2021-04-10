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影／大林蒲遷村服務中心 今早在反遷民眾抗議聲中揭牌

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
大林蒲遷村服務中心今揭牌，市長陳其邁重申，一定會照顧居民權益。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村服務中心今揭牌，市長陳其邁重申，一定會照顧居民權益。記者王昭月／攝影

高雄市大林蒲遷村服務中心今早揭牌，反遷村居民一早就到場舉牌抗議，宣稱在地居民尚未同意遷村，市府就趕著為遷村服務中心揭牌，不尊重人民，市長陳其邁對此重申，遷村一定要讓大家都在歡喜的心情下進行，他說過，一場說明會沒有共識，就繼續辦，達不到共識，這個計畫就不會成功。

高市府受經濟部委託承辦大林蒲遷村案，今天舉辦「大林蒲遷村服務中心」 揭牌典禮，但一早現場即有反遷村民眾集結抗議，批評市府未取得居民共識，就想「強渡關山」。

一行人透過麥克風愈講愈激憤，警方擔心衝突，在抗議群眾之前排成人牆阻擋，典禮場合此時也把清音樂播放聲量轉至最大，與在場的抗議聲量交織，極為唐突，陳其邁一到場，簡單聽取簡報就迅速揭牌，典禮前後不到10分鐘。

陳其邁事後受訪表示，大林蒲的遷村案第一階段是公布草案，接續會有不限場次的說明會，之後才定案，目前市府已舉辦過第一場說明會，他也講過，大林蒲的遷村一定要讓大家都能夠歡喜搬新厝，大家有共識。一場說明會沒有共識，我就第二場、第三場、第四場一直辦下去，市長都會親自主持，一一回應市民，務必要讓每一個大林蒲的市民都受到妥善的照顧，這個是大林蒲遷村最重要的原則。

陳其邁重申，這起遷村案會保障大林蒲居民財產權、生活權、社會權，務必在搬遷過程中到政府最好的照顧。

陳說， 現在居民還有意見，市府會針對他們的問題一一回應，第一次說明會後，府內也已召開兩次會議，有些涉及到預算追加，市府也跟行政院和經濟部協商，採用對居民照顧更多一點的方案。大家反映公共設施保留地部分，市府也善如流，從優保障居民的權利。

今天成立的大林蒲遷村服務中心，市府找來專業諮詢人員進駐提供服務，都發居表示，居民有任何異議或詢問事項，諮詢人員都會就近服務，行動不便的居民，也可要求服務中心人員到府服務。

大林蒲遷村服務中心今天揭牌。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村服務中心今天揭牌。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村權益促進會成員今早到「遷村服務中心」揭牌典禮抗議。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村權益促進會成員今早到「遷村服務中心」揭牌典禮抗議。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村服務中心今揭牌，市長陳其邁重申，一定會照顧居民權益。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村服務中心今揭牌，市長陳其邁重申，一定會照顧居民權益。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育等人，到場抗議，居民還沒達共識，市府就急於為服務中心揭牌。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育等人，到場抗議，居民還沒達共識，市府就急於為服務中心揭牌。記者王昭月／攝影

陳其邁 行政院

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