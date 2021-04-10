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最高30萬元獎金！ 高雄市廣徵改造傳統商圈活力創意

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市極力推動商圈改造。左一：立委李昆澤。左三：高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片
高雄市極力推動商圈改造。左一：立委李昆澤。左三：高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片

高雄市經發局為了活化商圈、幫助商圈轉型，舉辦「商圈創生奧林匹克」競賽，由商圈出題、廣邀全台設計菁英組隊解題，得獎的團隊有機會獲得30萬元、15萬元不等獎金，為了鼓勵鼓勵年輕人發揮創意，設了限制條件，即參加團隊內至少需有1位20歲到45歲青年加入。

經發局長廖泰翔表示，經發局今年特別以「高雄潮商圈」為主軸發想，推出「商圈創生奧林匹克」徵件活動，向全台一流創意設計團隊及優秀青年發出英雄帖，針對「商圈發展」、「環境整備」及「店家改造」3大面向提出完整計畫，前兩名獲獎團隊各可得30萬元、15萬元獎金，第3到第5名優選者各可獲得1萬元獎金，希望重塑高雄商圈形象與特色。

由於這次是由商圈出題「考」參加的團隊，需要各商圈參與，目前高雄的觀光商圈多表達高度參與意願。

經發局表示，「商圈創生奧林匹克」活動即日起到5月17日止徵件， 本月16日會在高雄國際會議中心舉辦說明會，市府將與提案團隊成立「商圈改造高雄隊」，並各有200萬元改造經費，將創意在商圈落實。要知更內容可電洽「高雄商圈創生奧林匹克工作小組」-鄭小姐0970-915465或井小姐0917-613797。

高雄市極力推動商圈改造，盼挹注創意。圖／本報資料照片
高雄市極力推動商圈改造，盼挹注創意。圖／本報資料照片

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