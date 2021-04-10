最高30萬元獎金！ 高雄市廣徵改造傳統商圈活力創意

高雄市經發局為了活化商圈、幫助商圈轉型，舉辦「商圈創生奧林匹克」競賽，由商圈出題、廣邀全台設計菁英組隊解題，得獎的團隊有機會獲得30萬元、15萬元不等獎金，為了鼓勵鼓勵年輕人發揮創意，設了限制條件，即參加團隊內至少需有1位20歲到45歲青年加入。

經發局長廖泰翔表示，經發局今年特別以「高雄潮商圈」為主軸發想，推出「商圈創生奧林匹克」徵件活動，向全台一流創意設計團隊及優秀青年發出英雄帖，針對「商圈發展」、「環境整備」及「店家改造」3大面向提出完整計畫，前兩名獲獎團隊各可得30萬元、15萬元獎金，第3到第5名優選者各可獲得1萬元獎金，希望重塑高雄商圈形象與特色。

由於這次是由商圈出題「考」參加的團隊，需要各商圈參與，目前高雄的觀光商圈多表達高度參與意願。