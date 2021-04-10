輕軌二階沿線過去無軌道 高市擬設50處智慧警示防事故

高雄輕軌目前通車路段多是原來的臨港鐵路範圍，已發生日過26起汽機車與輕軌碰撞事故，但已經通過環保署環評的二階路段，從來都沒有軌道經過，而且都是人口密集區域，為了防止行人、汽機車與輕軌列車發生事故，高雄市交通局規畫的50處新設智慧路口防碰撞警示系統，都要設置在輕軌二階路段。

已通車的輕軌路段，高雄市交通局在4個路口做了智慧路口防碰撞警示系統，這4個路口為鎮興路與凱旋四路口、中山三路與凱旋四路口、班超路與凱旋四路口、前鎮街與凱旋四路，另在部分路口裝設監視器、車輛偵測器及資訊可變標誌，輕軌駕駛艙另安裝車載機，都是為了防汽機車等與輕軌碰撞。不過，從2016年輕軌一階到今年的大南環線，已經發生26起碰撞事故。

輕軌一階、大南環線除了凱旋公園站之外，都沿著舊臨港鐵路廊施設，沿線居民、行經的汽機車多「習慣」軌道的存在。二階路段則不同，從美術館園區、大順路到凱旋公園站，從來都沒有舖設過軌道，輕軌是首次從這些路段經過的軌道交通設施，交通局更重視防撞的警示系統。

交通局表示，智慧路口防碰撞警示系統以路口偵測器蒐集周邊行向車輛動態資訊，配合路口號誌時制資料，計算輕軌列車與一般車輛到達路口時間，如可能發生碰撞、危險狀況，會透過路口資訊可變標誌（CMS）和輕軌車上之駕駛艙安裝車載機（OBU）顯示資訊，提醒駕駛注意並煞停，同時也提供輕軌駕駛優先號誌秒數資訊。

交通局強調，配合輕軌二階施工期程，預計在50處路口一併規畫建置車聯網基礎設施和智慧路口防碰撞警示系統，避免二次施工，也會結合物聯網概念的人工智慧物聯網服務應用，提供包括路口防碰撞警示、智慧道路安全系統、車況及駕駛行為追蹤、盲點區域警示、轉彎防撞警示等的服務，同時透過警示看板提供所有行經該路口車輛危險警示資訊，以提升道路安全及公共運輸服務能量。

高雄市捷運局預 輕軌預計輕軌二階在2023年完成，屆時環狀輕軌全線通車。