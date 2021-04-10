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墾丁貓鼻頭遊客數歷史新低 墾管處研擬如何更好玩

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁公園貓鼻頭公園去年創下遊客數15萬人次的歷史新低，地方人盼取消入園收費，墾管處認為疫情是主因，將邀藝術家進行符合貓鼻頭公園地景的景觀設施設計和進行海濱步道局部重新開放的安全性評估。記者潘欣中／翻攝
墾丁公園貓鼻頭公園去年創下遊客數15萬人次的歷史新低，地方人盼取消入園收費，墾管處認為疫情是主因，將邀藝術家進行符合貓鼻頭公園地景的景觀設施設計和進行海濱步道局部重新開放的安全性評估。記者潘欣中／翻攝

疫情影響，墾丁國家公園去年創下263萬旅遊人次新低紀錄，不僅較2015年最高峰的808萬人次大幅衰退，其中，曾連續多年創下百萬遊客入園的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，去年分別創下39萬和15萬人次的歷史新低，地方人急向墾管處陳情，建議取消貓鼻頭入園收費、只收停車費，盼人氣回流；墾管處表示，將邀藝術家進行符合貓鼻頭公園地景的景觀設施設計和海濱步道局部重新開放的安全性評估，盼吸引更多國旅遊客。

「別小看貓鼻頭只收30元門票，不少遊覽車司機為省下整車遊客的門票錢，寧願帶到附近免費的白砂灣或後壁湖！」恆春鎮水泉里長詹榮旗說，疫情雖是遊客暴跌主因，但國旅爆發又是戶外空曠場所，理應人氣回溫，但不降反跌，主要是要收費且園區太迷你，半小時就逛完，建議開放已封閉的海岸並延伸步道和增設景觀平台；鎮代趙記明說，當年因應龐大遊客量為環境帶來壓力，以價制量，現在門可羅雀，實無收費必要。

「要讓貓鼻頭更好玩！」墾管處副處長許書國說，貓鼻頭公園105年5月起開始收取每人30元門票至去年止，每年仍約有70餘萬遊客入園，去年度起遊客驟減，是因新冠肺炎疫情及國境封鎖造成，收門票並非主因；對於地方建議強化公園景觀，管處正邀藝術家進行符合貓鼻頭公園地景的景觀設施設計，同時進行海濱步道局部重新開放的安全性評估，改善公園風貌及擴大遊程，期能吸引國旅遊客。

疫情 墾管處

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