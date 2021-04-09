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金門石蚵小麥文化季11日登場 剝殼與手作紅龜粿等你來體驗
一年一度的「金寧鄉石蚵小麥文化季」將於4月11日熱鬧登場，今年以結合地景麥田風光與蚵田體驗為主題，活動特與鄉轄社區發展協會合作推出在地生活體驗，包括金寧鄉安岐社區發展協會推出的紅龜粿手作和慢遊社區生活體驗，以及古寧頭社區發展協會推出的探索石蚵林活動，此二項活動報名踴躍，探蚵林體驗已經額滿，手作紅龜粿還有名額，歡迎鄉親報名參加。
金寧鄉長楊忠俊表示，因疫情衝擊，金門觀光旅遊業面對嚴峻挑戰，是以今年石蚵小麥文化季活動將突破轉變，首創與地景結合規劃麥田滑步車闖關體驗及期間限定的互動式田間裝置藝術，親子療癒漫遊金寧。同時邀請社區學校及鄉民們共襄盛舉，讓一年一度的「石蚵小麥文化季」活動品牌亮點國際，增進觀光經濟產值。
今年的石蚵小麥文化季系列活動，有紅龜粿手作和慢遊社區生活體驗，以及古寧頭社區發展協會推出的探索石蚵林活動，此二項活動報名踴躍，探蚵林體驗已經額滿，手作紅龜粿還有名額，歡迎鄉親報名參加。
當日開幕活動規劃有闖關扭蛋送好禮，最大禮滑步車一台以及鬼滅之刃系列產品、麥田滑步車闖關體驗（凡闖關成功者即可獲贈紀念獎牌1面）以及穿著COSPLAY者公所另外加碼送禮品1份、期間限定互動式田間裝置藝術、特色園遊會、宣導攤位大集合、石蚵手作DIY體驗，小麥創意DIY體驗等，還有精彩的節目表演以及吹泡泡達人紅紅哥哥帶全家大小朋友一同玩樂趣！
金寧鄉公所表示，此次開幕活動中的重頭戲非剝蚵比賽莫屬，今年重在競技的樂趣，參賽者120名取優勝前10名，第一名致贈5公升甕裝高粱酒1罈，第二名致贈3公升甕裝高粱酒1罈，第三名致贈2公升甕裝高粱酒1罈，優勝7名：1公升甕裝高粱酒1罈；現場亦有開放民眾體驗剝蚵比賽60名取一名優勝者致贈獎品1份，千萬別錯過了。
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