金門府會之爭越演越烈 議會同僚鬧上監察院告瀆職

金門縣議會上月底以包裹審查方式，把金門縣總預算案，在刪減、凍結將近20億元後，強行通過，此事越演越烈，包括縣議會副議長周子傑與洪成發、許玉昭、蔡水游、唐麗輝、張雲德、歐陽儀雄等7位議員，昨天向台北高等行政法院及監察院舉發，此次議會審查有重大瑕疵，應屬無效，聲請將審議結果為暫時假處分狀態，暫停執行；同時檢舉議長洪允典、法制主任吳鎔銘和議事主任陳勵志瀆職。

周子傑等人表示，在3月底臨時會，洪允典與議事人員刻意漠視地方自治精神、議事規則，如：將審查會中已被宣讀為「不通過」的提案，逕列入最終審查完成之預算案中、阻止部分議員發言、忽視同僚要求逐案審查之要求、未對議案進行表決即逕宣布通過、未確實清點人數等重大程序瑕疵。

周子傑等人向台北高等行政法院及監察院具名告發，指出依過去大法官釋字、地方自治法規和議會議事規則，此次會議應屬無效，聲請將此次預算審議結果為暫時假處分狀態，並予暫停執行。給監察院檢舉函中，也羅列了洪允典等人所涉的瀆職情事，未按照議事規則及法令，並違反地方制度法，產生重大瑕疵。

聯名檢舉的議員表示，此次提出檢舉，並非為了政治鬥爭，絕非空穴來風。希望中央憲政機關能夠正視地方的亂象，讓陽光照進地方議會，為金門的未來撥雲見日，更盼事日不會再有此等離譜荒謬的狀況發生。

金門縣議會總務主任王垣坤表示，經大法官釋字第14號解釋在案，且縣議會為民意代表機關，其由議員互選之議長，雖有處理會務之責，但其民意代表身分並無變更，應不屬憲法中所稱之公務人員。且民意代表機關行使職權之程序，在不牴觸憲法及法律範圍內，得依其自行訂定之議事規範為之，其間涉及「議事自律」或「議會自治」，也早有國內外相關解釋可為依循。將等收到公文後，再行決定。