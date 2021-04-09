高市勞工局長李煥熏完成階段任務 請辭獲准
高雄市政府人事再異動，今午發布勞工局長由職安署副署長周登春接任，原局長李煥熏完成階段性任務，請辭獲准。
高雄市政府表示，勞工局長李煥熏以身體健康因素，數度向市長陳其邁請辭，期間獲多次慰留，終勉予同意請辭，遺缺由現任勞動部職業安全衛生署副署長周登春接任。
陳其邁表示，起初徵詢李煥熏出任局長意願時，李即表示因健康因素，僅能階段性輔佐市政，目前階段性任務已完成，故提出辭呈，「李局長負責任且嫻熟業務，很感謝他對高雄勞工的奉獻」。
新任勞工局長周登春曾任勞委會中區勞動檢查所所長、高雄市勞工局勞檢處處長，現任勞動部職業安全衛生署副署長，陳其邁表示，周這次出任高雄市勞工局長，相信能夠發揮所長，替高雄勞工權益努力。
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