高雄環狀輕軌繞開小葉欖仁綠隧道 專家學者今會勘護樹

高雄環狀輕軌環境差異分析報告經環保署環評大會審查通過之後，輕軌二階進入實質施工前的準備，其中美術館路段有一長排已成綠蔭隧道的小葉欖仁，捷運工程局今天展開護樹具體行動，邀請專家學者現勘輕軌工程是否會影響樹木生長？會勘結果確定未來軌道版施工點約在2.5倍到3倍樹徑以外，不影響樹的生長和存活率。

美術館園區南側和美術館路之間的人行道有一整排小葉欖仁，已長成林蔭隧道，通過環保署環評的輕軌二階路段，要從人行道的北面穿過，為了護樹，捷運局今天邀請國立屏東科技大學森林系教授王志強、國立中興大學農業推廣中心副研究員顏志恒、國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳等到現場勘查。

捷運局表示，經實際量測輕軌的軌道版和小葉欖仁距離得知，樹木「結構根」大多在1倍到1.5倍樹徑距離內，未來輕軌軌道版施工點約在2.5倍到3倍樹徑以外，那裡多不是結構根，日後施工截斷根系後，評估樹木損失的根量在10%到15%以下，不會影響樹木存活。

捷運局表示，專家學者給了具體建議，施工前樹幹可以透氣及軟性材質保護，施工中樹枝修剪投藥避免傷口感染，部分鋪面保留以確保樹木穩定性，施工後回填、添加肥料；視情況調整施工範圍，避免損傷樹根結構，施工期間如遇颱風，以彈性繩索固定樹木，避免樹木過度搖晃。

捷運局請相關工程統包商納入專家學者建議來規畫移植或修剪樹木，並配合施工現場提出修剪督導監控計畫，盡最大的努力保護樹木，也加速辦理施工前置等作業，朝2023年環狀輕軌成圓（全線通車）目標邁進。