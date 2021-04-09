快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄環狀輕軌繞開小葉欖仁綠隧道 專家學者今會勘護樹

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市政府捷運局今邀專家學者會勘輕軌美術館路段，評估工程是否影響人行道上已成綠蔭隧道的小葉欖仁。圖／高雄市捷運局提供
高雄市政府捷運局今邀專家學者會勘輕軌美術館路段，評估工程是否影響人行道上已成綠蔭隧道的小葉欖仁。圖／高雄市捷運局提供

高雄環狀輕軌環境差異分析報告經環保署環評大會審查通過之後，輕軌二階進入實質施工前的準備，其中美術館路段有一長排已成綠蔭隧道的小葉欖仁，捷運工程局今天展開護樹具體行動，邀請專家學者現勘輕軌工程是否會影響樹木生長？會勘結果確定未來軌道版施工點約在2.5倍到3倍樹徑以外，不影響樹的生長和存活率。

美術館園區南側和美術館路之間的人行道有一整排小葉欖仁，已長成林蔭隧道，通過環保署環評的輕軌二階路段，要從人行道的北面穿過，為了護樹，捷運局今天邀請國立屏東科技大學森林系教授王志強、國立中興大學農業推廣中心副研究員顏志恒、國立嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳等到現場勘查。

捷運局表示，經實際量測輕軌的軌道版和小葉欖仁距離得知，樹木「結構根」大多在1倍到1.5倍樹徑距離內，未來輕軌軌道版施工點約在2.5倍到3倍樹徑以外，那裡多不是結構根，日後施工截斷根系後，評估樹木損失的根量在10%到15%以下，不會影響樹木存活。

捷運局表示，專家學者給了具體建議，施工前樹幹可以透氣及軟性材質保護，施工中樹枝修剪投藥避免傷口感染，部分鋪面保留以確保樹木穩定性，施工後回填、添加肥料；視情況調整施工範圍，避免損傷樹根結構，施工期間如遇颱風，以彈性繩索固定樹木，避免樹木過度搖晃。

捷運局請相關工程統包商納入專家學者建議來規畫移植或修剪樹木，並配合施工現場提出修剪督導監控計畫，盡最大的努力保護樹木，也加速辦理施工前置等作業，朝2023年環狀輕軌成圓（全線通車）目標邁進。

高雄市環狀輕軌經過美術館園區，當地居民和護樹團體力促捷運局保護目前成綠蔭的小葉欖仁。本報資料照片
高雄市環狀輕軌經過美術館園區，當地居民和護樹團體力促捷運局保護目前成綠蔭的小葉欖仁。本報資料照片
高雄市政府捷運局今邀專家學者會勘輕軌美術館路段，評估工程是否影響人行道上已成綠蔭隧道的小葉欖仁。圖／高雄市捷運局提供
高雄市政府捷運局今邀專家學者會勘輕軌美術館路段，評估工程是否影響人行道上已成綠蔭隧道的小葉欖仁。圖／高雄市捷運局提供

輕軌 捷運 人行道

延伸閱讀

高雄有身分證的燕巢芭樂、小玉西瓜 全聯也要上架了

侯友宜下令重視工安隔日吊車翻 市府要罰包商

漢來攜手高雄市圖推高雄100台菜美食節 美味限時登場

高雄人喝「屎尿水」引發質疑 南化水庫每日注3萬噸支援

相關新聞

陳其邁上任7個月第2位主管請辭 職安署副署長接勞工局

高雄市勞工局長李煥熏近日以健康因素向市長陳其邁請辭獲准，是陳其邁上任7個多月來，第2位請辭的一級主管。新任勞工局長是勞動...

金門府會之爭越演越烈 議會同僚鬧上監察院告瀆職

金門縣議會上月底以包裹審查方式，把金門縣總預算案，在刪減、凍結將近20億元後，強行通過，此事越演越烈，包括縣議會副議長周...

高雄環狀輕軌繞開小葉欖仁綠隧道 專家學者今會勘護樹

高雄環狀輕軌環境差異分析報告經環保署環評大會審查通過之後，輕軌二階進入實質施工前的準備，其中美術館路段有一長排已成綠蔭隧...

市長勤訪黨團但局處出包 高市議會定期會首日就流會

高雄市議會第5次定期大會今天開幕，市長陳其邁在開議之前先率3位副市長、祕書長楊明州、新上任海洋局長張漢雄、農業局長張清榮...

9歲童被大貨車輾過！阿蓮3母女車禍 國小募得375萬相挺

高雄阿蓮區上月發生陳家母女三人嚴重車禍，9歲女童被大貨車輾過險喪命，母女三人至今還在醫院接受治療。阿蓮國小發起教育儲蓄戶...

東港溪汙染嚴重？屏東環保局：已降到中度汙染

有媒體報導，環團質疑，屏東東港溪是被畜牧業廢水汙染的「屎尿河」，成為高雄市民生用水來源。屏東縣環保局強調，東港溪嚴重汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。