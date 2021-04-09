陳其邁上任7個月第2位主管請辭 職安署副署長接勞工局

高雄市勞工局長李煥熏近日以健康因素向市長陳其邁請辭獲准，是陳其邁上任7個多月來，第2位請辭的一級主管。新任勞工局長是勞動部職安署副署長周登春，周當過高雄市勞工局勞檢處長，對高雄生態相當熟悉。高雄市議會定期會剛開議，就傳一級主管走人，也引起藍綠議員關注。

李煥熏資歷完整，曾是高雄市勞工局專委、副局長，一路從基層升任，前市長陳菊時代當過勞工局長，陳其邁上任後組小內閣，邀李入閣協助勞工事務。李認為，階段性已經完成，勞工局事務也漸漸上軌道，遂向陳其邁請辭，希望從公部門退休，多陪家人、照顧健康，也好好享受人生。

勞工局同仁對李煥熏評價不錯，認為他熟稔勞工事務，和勞工團體互動不錯，行事風格很具人和，也積極任事，可能近期高雄工安事件頻傳，讓李承受不小壓力，加上健康因素，讓他萌生辭意。

新任高雄市勞工局長周登春現職是勞動部職安衛署副署長，曾任勞委會南區勞動檢查所副所長、所長，也曾是高雄市勞工局勞檢處處長，實務經驗豐富，陳其邁也要求周上任後要落實勞安。