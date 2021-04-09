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高市議會創開議首日流會紀錄 藍員不滿局處不尊重

中央社 / 高雄9日電

高雄市議會今天召開第3屆第5次大會，國民黨議員邱于軒不滿市府局處不尊重議員提出的附帶決議，要求清點人數後，由於在場議員不足半數，創下開議首日就流會的紀錄。

今天議會開議後，議長曾麗燕上午10時30分宣布進行報告事項、其他事項。原定議程半天，但開會不到1小時，國民黨議員邱于軒認為部分局處不在乎議員審查預算的附帶決議，不尊重議會，要求清點人數。

邱于軒認為，附帶決議的執行情形顯示出局處對議會的不尊重，對附帶決議的回覆只是應付議員，完全不重視認真審預算的議員。曾麗燕也提醒局處，要就回覆議員的附帶決議充分溝通，解釋能否執行原因。

隨後文化局報告「109年度高雄市公共藝術基金執行成果報告」並請議會備查。邱于軒再質疑，文化局年中因疫情沒執行基金，而未送成果報告給議會，沒照附帶決議執行，不尊重議會，提出額數問題，要求清點在場人數。

對此，曾麗燕則宣布休息10分鐘，請局處向議員說明，文化局長王文翠隨後也致歉，強調會檢討。但幾位議員對沒下文的附帶決議處理方式看法不一，邱于軒再提額數問題，經具名清點，因在場議員只有32人，不足總人數65人的半數宣告流會。

依地方制度法及相關法規，「附帶決議」是議會預算審議時，要求行政單位必須附帶考量的建議，僅屬建議性質，並無強制力，是否遵照辦理，由行政機關衡量決定。

第3屆第5次大會今天由議長曾麗燕敲槌宣布正式開議，會期共70天，65席議員當中，有50位在開議時完成簽到。開議前，陳其邁偕同3位副市長逐一拜會各黨團與正、副議長，對於會期中可能討論議題交換意見；新任國民黨團總召童燕珍表達希望府會和諧、一起為市政努力立場，但國民黨仍會就事論事、強力監督，不辜負市民託付。

曾麗燕 國民黨 文化局

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