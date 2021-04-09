因應觀光季用水 馬祖延長西莒運水東莒至6月底
緩解馬祖東莒缺水問題，連江縣實施「西水東運」跨島輸水計畫，從西莒往東莒運海淡水1794噸，因應旺季觀光用水，將延長運水至6月底，或至水庫可供補充3個月水量。
東莒是馬祖各島中唯一無海水淡化廠島嶼，因此3月12日起跨島將西莒海淡廠水船運至東莒，共執行23趟次，運補共1794噸海淡水，東莒福正水庫水位從38公分升至77公分。原預計跨島運水任務預計1個月，但因應5月觀光用水量將提升，西水東運計畫也將延長。
連江縣自來水廠長陳美金今天受訪表示，氣象觀測預估近期雨量仍少，東莒進入觀光旺季，避免用水不足問題，因此西水東運計畫將延長至6月30日，若後續降雨量理想，福正水庫水位可供3個月的補充水量（約水位2.5公尺），運輸計畫才會提前停止，以緩解東莒島用水問題。
陳美金表示，為解決東莒缺水問題，地區運水23趟次，並須因應濃霧、海象不佳無法運水的狀況，隨時調度運水，感謝陸軍馬祖防衛指揮部、海軍馬祖指揮部支援離島運水。離島地區水資源耗費人力與資源，希望遊客與居民珍惜馬祖水資源，節約用水。
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