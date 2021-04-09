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刪凍預算爭議愈演愈烈 金門議員舉發議長涉瀆職

中央社 / 金門縣9日電

金門縣議會副議長周子傑等7名議員舉發議長洪允典審查預算不合程序，疑涉瀆職；縣議會今天表示，凍刪預算是期望縣府把錢花在刀口上，只要縣府送交報告書，就會儘速解凍。

金門縣議會3月30日三讀通過縣府110年度預算案，凍結並刪除近新台幣20億元，不但縣長楊鎮浯難以接受，並表示將導致縣政推展窒礙難行；副議長周子傑等8名議員也質疑議事不合程序。

周子傑和議員洪成發、許玉昭、蔡水游、唐麗輝、張雲德、歐陽儀雄共7人，昨天聯名向監察院和台北高等行政法院敘明這次議會審查有重大瑕疵，應屬無效，聲請將審議結果為暫時假處分狀態，暫停執行；同時檢舉洪允典、縣議會法制主任吳鎔銘和議事主任陳勵志瀆職。

金門縣議會總務主任王垣坤今天受訪表示，經大法官釋字第14號解釋，縣議會為民意代表機關，民意代表並非監察權行使對象；其次，第342、381號釋憲案同時說明，議會得自主決定議事規則，就如何議事，議程安排、議案的讀會次數，甚至會場內發言次序、時間、表決，以及如何行使質詢及同意權等事項而為規範，學理上稱為「議事自律」或「議會自治」。

至於凍刪預算，王垣坤解釋，縣府110年度歲出總預算330億元，其中單位預算約135億元、附屬單位預算約195億元，縣府指稱刪凍達總預算1/6，是以單位預算135億元計算；實際上，這次預算刪減4億8222萬元、凍結14億6126萬元，以330億元來看，刪減率1.5%，尚屬合理，應不致於有縣長所謂的「動搖縣本」狀況。

縣議會表示，議員職責在看緊縣民荷包、監督縣政，為民把關，議會努力維護全體縣民、金門酒廠基層勞工與弱勢族群的長久權益及財政收支，才刪減縣府不當編列的4億8222萬元歲出預算。

王垣坤說，金門縣5鄉鎮長3月31日到金門縣議會拜會洪允典，希望各鄉鎮停車場、社福大樓、后麟步槍模擬射擊館及殯葬設施等各項預算能夠盡快解凍，獲得洪允典善意回應，當場表示只要縣府報告書送議會，就會儘速解凍，洪允典也指出，預算凍結不是刪除，而是期望縣府提出安全計畫並把錢花在刀口上，才不會浪費公帑。

金門 大法官 停車場

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