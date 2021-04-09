市長勤訪黨團但局處出包 高市議會定期會首日就流會

高雄市議會第5次定期大會今天開幕，市長陳其邁在開議之前先率3位副市長、祕書長楊明州、新上任海洋局長張漢雄、農業局長張清榮拜訪議長曾麗燕、副議長陸淑美和各黨團，但一開議進入報告事項，即因議員不滿市府文化局等未回覆附帶決議執行狀況，要求清點人數而流會。

市議會定期大會10時開幕，陳其邁9時許先後拜會民進黨團、無黨團結聯盟、陸淑美、曾麗燕和國民黨團。

曾麗燕要求市府團隊注意高雄鐵道建設包括輕軌、捷運的施工安全，以及捷運及輕軌重大建設的推動、產業經濟的翻轉、空汙防制、強力維護治安等，要提出具體績效，讓市民幸福有感。陸淑美關心包括岡山建設在內的經濟成長，民進黨團也重視經濟發展政策與落實；無黨團結聯盟總召朱信強要求市府要均衡城鄉發展，為農民、農產找出路。

國民黨團總召童燕珍提到昨天黨團捐款給花蓮縣政府以救助太魯閣號撞車事故傷者與相關家屬，卻遭綠營批評是政治操作。童燕珍、議員黃柏霖、李雅芬、王耀裕等議員同時詢及建築工地、公共工程安全維護與缺工問題。