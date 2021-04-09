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市長勤訪黨團但局處出包 高市議會定期會首日就流會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會第五次定期大會今天一開幕不久即流會。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會第五次定期大會今天一開幕不久即流會。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會第5次定期大會今天開幕，市長陳其邁在開議之前先率3位副市長、祕書長楊明州、新上任海洋局長張漢雄、農業局長張清榮拜訪議長曾麗燕、副議長陸淑美和各黨團，但一開議進入報告事項，即因議員不滿市府文化局等未回覆附帶決議執行狀況，要求清點人數而流會。

市議會定期大會10時開幕，陳其邁9時許先後拜會民進黨團、無黨團結聯盟、陸淑美、曾麗燕和國民黨團。

曾麗燕要求市府團隊注意高雄鐵道建設包括輕軌、捷運的施工安全，以及捷運及輕軌重大建設的推動、產業經濟的翻轉、空汙防制、強力維護治安等，要提出具體績效，讓市民幸福有感。陸淑美關心包括岡山建設在內的經濟成長，民進黨團也重視經濟發展政策與落實；無黨團結聯盟總召朱信強要求市府要均衡城鄉發展，為農民、農產找出路。

國民黨團總召童燕珍提到昨天黨團捐款給花蓮縣政府以救助太魯閣號撞車事故傷者與相關家屬，卻遭綠營批評是政治操作。童燕珍、議員黃柏霖、李雅芬、王耀裕等議員同時詢及建築工地、公共工程安全維護與缺工問題。

大會開幕後進入報告事項，國民黨議員邱于軒即針對文化局未按預算的附帶決議將高雄市公共藝術基金每半年的執行成果報告議會，而是一整年提送一次，表達對文化局的不滿，進而以文化局不尊重議會的理由，提出額數問題，要求清點人數，雖然曾麗燕以休息10分鐘讓官員向議員說明並請未進議事廳的議員進入議場，但再開議之後，另有其他議員發現不只文化局未按預算案的附帶決議執行，其他局處也有，邱于軒更堅持清點人數，最終記名清點，在場32人，未過半，即告流會。

高雄市長陳其邁（右二）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會國民黨團。右一：副市長史哲。前左一：市議員黃柏霖。前左二：國民黨團總召童燕珍。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右二）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會國民黨團。右一：副市長史哲。前左一：市議員黃柏霖。前左二：國民黨團總召童燕珍。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右）在高市議會定期大會開幕之前拜會議長曾麗燕。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右）在高市議會定期大會開幕之前拜會議長曾麗燕。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（中）在高市議會定期大會開幕之前拜會副議長陸淑美（右）。左：副市長史哲。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（中）在高市議會定期大會開幕之前拜會副議長陸淑美（右）。左：副市長史哲。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右二）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會無黨團結聯盟。右一：市議員朱信強。左一：市議員李順進。左二：副市長林欽榮。左三：市議員陳善慧。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右二）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會無黨團結聯盟。右一：市議員朱信強。左一：市議員李順進。左二：副市長林欽榮。左三：市議員陳善慧。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會民進黨團。左一：高市海洋局長張漢雄。左二：副市長林欽榮。右一：副市長史哲。右二：民進黨團總召鄭光峰。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）在高市議會定期大會開幕之前拜會議會民進黨團。左一：高市海洋局長張漢雄。左二：副市長林欽榮。右一：副市長史哲。右二：民進黨團總召鄭光峰。記者楊濡嘉／攝影

文化局 曾麗燕

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