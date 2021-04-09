9歲童被大貨車輾過！阿蓮3母女車禍 國小募得375萬相挺

高雄阿蓮區上月發生陳家母女三人嚴重車禍，9歲女童被大貨車輾過險喪命，母女三人至今還在醫院接受治療。阿蓮國小發起教育儲蓄戶募款，總共募得375萬0657元。校方宣布，感謝社會溫馨，金額將轉交學童家屬運用，後續協助學生課業銜接學習與心理輔導。

3月6日，阿蓮區忠孝路、和平路口發生大貨車、機車擦撞車禍，陳家母女3人共乘一輛機車與大貨車發生事故，一對7歲、9歲的姊妹傷勢嚴重，兩人就讀阿蓮國小，分讀小一與小三，姐姐下肢遭大車輪子輾壓，下肢受創嚴重，至今無法行走。

陳家屬小康家庭，父親在工廠上班，一家四口同時三人住院，生活遭遇重大衝擊。阿蓮鄉親發起愛心募款，兩位女童就讀的阿蓮國小也開設教育儲蓄戶募款展開募款，短短一天半募得180萬，校方緊急關閉帳戶。校方表示，總計募得375萬0657元，依造教儲戶規定召開管理小組會議，決議全數提供家庭照護的醫療費與生活照顧。

校長蘇聰榮指出，事故發生月餘時間，陳家三人目前仍未出院，師長在兒童節前夕有去醫院探望，小三姐姐目前已轉入重建病房，無法行走，原本美美的頭髮全都理光，外觀樂觀堅強，格外讓人心疼與不捨，台灣人真的很有愛，感謝社會大眾關懷陳家姊妹。