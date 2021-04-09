東港溪汙染嚴重？屏東環保局：已降到中度汙染

有媒體報導，環團質疑，屏東東港溪是被畜牧業廢水汙染的「屎尿河」，成為高雄市民生用水來源。屏東縣環保局強調，東港溪嚴重汙染長度從2012年起逐年降低（2012年嚴重汙染長度18.1％，2019年嚴重汙染長度降到8.1％），整體水質情形從嚴重汙染降到中度汙染，且2020年東港溪是環保署列管重點7條河川中唯一汙染改善達到預定目標的河川，港西抽水站近年水質改善，也在2017年度解除列管。

屏東縣環保局長顏幸苑說，為改善東港溪畜牧汙染問題，除增加平日查核頻率，2019年5月推動「夜鷹早鳥稽查」、「稽查無假期」計畫，加強取締畜牧場的廢水與異味，若查獲違規即依法裁處，統計2020年全年，完成2823家次畜牧場稽查，查獲違反水汙染防治法規定計591件，放流水採樣317家、異味官能測定採樣43家，檢測超標14家，總計處分482件，總處分金額逾1328萬元，未來持續執行，以遏止不肖畜牧業者違規，逐步改善環境品質。

顏幸苑說，除稽查取締，環保局聯合農業處輔導畜牧業辦理畜牧糞尿資源化作業，統計至今年3月底有165家畜牧場加入畜牧廢水資源化利用行列，每年可減少89萬噸沼液/放流水排入河川，東港溪流域畜牧糞尿資源化比率逾20%。

顏幸苑說，屏東縣府也興建甘棠水質淨化設施及人工濕地以及公共汙水下水道處理系統，同步改善河川水質，持續規畫興建水質淨化設施中。甘棠水質淨化場去年11月啟用後，每日截流處理水量可達1萬噸，可大幅減少興化廍排水60%汙染量，改善東港溪水質。