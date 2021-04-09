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南瀛天文館17日到高雄辦「追日攬月星戀棧」與民眾同樂
台南南瀛天文館上午宣布在高雄市大港橋附近的棧柒庫廣場舉辦「追日攬月星戀棧」、路邊天文觀測活動，時間17日周六下午3點起。而除了白天能透過望遠鏡安全地觀測太陽，夜間也可進行觀賞火星合月的天文現象，還能自備手機透過天文望遠鏡將觀測到的天體表面拍攝下來，此外現場也安排了天文主題的團康競賽、桌遊體驗、按讚送禮等豐富多元的活動，歡迎民眾前往大港橋畔同樂。
南瀛天文館表示，大港橋是港都近期最夯的觀光景點之一，且輕軌串連鄰近駁二特區、哈瑪星鐵道園區。南瀛天文館本次與高雄市天文學會合作，邀請大高雄地區的市民朋友及造訪港區的民眾們一同欣賞「火星合月」的特殊天文現象。
「火星合月」意指當我們從地球中心向外看，火星與月球的赤經經度相同，在觀測時會發現火星和月球非常地接近。4月17日夜間8時08分在台灣地區可見火星合月，火星在月球以北0.13度，此角度為月球視直徑的1/4，可算是相當靠近。雖每個月都有可能會發生火星合月天象，但本次月亮如此靠近火星實屬難得。而在亞洲南部如中國海南、馬來西亞、印度尼西亞、越南、泰國、緬甸、孟加拉國等地更可見難得的「月掩火星」特殊天象。
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