聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓你的房子更節能安全 高雄厝智慧雲補助將開跑
因應極端氣候變化可能帶來的災害，高雄市建築將以「節能、安全」作為發展方向，市府工務局今早宣布開辦「高雄厝智慧雲補助，總經費為400萬，每案補助10萬到30萬不等，鼓勵民間公寓大廈或大型建築物設置雨水貯集滯洪設施、公共區域用電量觀測系統，推動建築「智慧化」。
高市工務局長蘇志勳表示，因應氣候極端變化，高雄市亦需防範未來，工務局鼓勵城市建築導入智慧防災節能科技，邁出數位治理的第一步。
工務局宣布即起開辦「智慧雲」補助，鼓勵民眾藉由建置觀測系統，取得用電及蓄水量資訊，並配合專業團隊分析建議及調整，達到節能、省電及節水、防洪的目的。
這套智慧雲系統，可輔助民眾了解建築物用電狀況及滯洪設施運作，即時降低能源耗損、調整契約電量外，也能針對在極端氣候來臨前預作回應，包括事先蓄水或排洪，進而因應防汛期及暖化氣候帶來的災害。
今年度高雄智慧雲補助經費為400萬元，近日將公告受理申請，民眾可洽建築管理處智慧雲窗口謝小姐、劉先生聯繫，電話07_3368333轉2429、2428，補助事項可到建築管理處（https://build.kcg.gov.tw/）網頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言