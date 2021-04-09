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讓你的房子更節能安全 高雄厝智慧雲補助將開跑

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市開辦智慧雲補助，鼓勵城市建築朝智慧化節及能安全方向發展。記者王昭月／翻攝
高雄市開辦智慧雲補助，鼓勵城市建築朝智慧化節及能安全方向發展。記者王昭月／翻攝

因應極端氣候變化可能帶來的災害，高雄市建築將以「節能、安全」作為發展方向，市府工務局今早宣布開辦「高雄厝智慧雲補助，總經費為400萬，每案補助10萬到30萬不等，鼓勵民間公寓大廈或大型建築物設置雨水貯集滯洪設施、公共區域用電量觀測系統，推動建築「智慧化」。

高市工務局長蘇志勳表示，因應氣候極端變化，高雄市亦需防範未來，工務局鼓勵城市建築導入智慧防災節能科技，邁出數位治理的第一步。

工務局宣布即起開辦「智慧雲」補助，鼓勵民眾藉由建置觀測系統，取得用電及蓄水量資訊，並配合專業團隊分析建議及調整，達到節能、省電及節水、防洪的目的。

這套智慧雲系統，可輔助民眾了解建築物用電狀況及滯洪設施運作，即時降低能源耗損、調整契約電量外，也能針對在極端氣候來臨前預作回應，包括事先蓄水或排洪，進而因應防汛期及暖化氣候帶來的災害。

今年度高雄智慧雲補助經費為400萬元，近日將公告受理申請，民眾可洽建築管理處智慧雲窗口謝小姐、劉先生聯繫，電話07_3368333轉2429、2428，補助事項可到建築管理處（https://build.kcg.gov.tw/）網頁查詢。

建築 高雄市 暖化

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