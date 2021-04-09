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屏東特教產業參訪 身心障礙學童手做禮盒向親人致謝

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動，讓20名國小身心障礙學童體驗手做蘭花禮盒，並將禮盒送給平常辛勤照顧他們的母親、親人。記者陳弘逸／攝影
屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動，讓20名國小身心障礙學童體驗手做蘭花禮盒，並將禮盒送給平常辛勤照顧他們的母親、親人。記者陳弘逸／攝影

屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動，帶領20名國小身心障礙學童前往參訪潮州永宏蘭業。校方表示，校外教學對身障學童而言，不僅能刺激學習，也透過體驗手做蘭花禮盒，於母親節前夕，送給平常辛勤照顧他們的母親、親人。永宏蘭業表示，受疫情影響，原專注外銷的產業，也能將心思轉向國內，關懷地方。

國立屏東特殊教育學校校長許弘憲指出，108課綱推動後，希望能結合在地產業，讓身心障礙學童認識在地產業，此外，對身障學童而言，校外教學不僅能開創更多元的學習方式，也能以不同的管道來刺激學習。

許弘憲表示，除了教室的學習，對身心障礙學童而言，學習更要落實到生活，因此，約1至2個月就會舉辦一次校外活動，讓學習不限於教室，這次也是首次讓學童參加在地蘭花產業參訪。

許弘憲還說，照顧身障學童相當不容易，因此，這次參訪活動，除認識地方產業，也在母親節前夕，讓身障學童手作蘭花禮盒的體驗，也將禮盒送給母親，或照顧他的人。

永宏蘭業總經理林畯騰表示，本次特教學校參訪活動，是公司首次與校方一同舉辦的公益活動，能關懷在地，也替社會付出心力，將是一個新的開始，未來若有機會仍會持續辦理。

「社會服務與社會責任是併行的」林畯騰說，過去未受疫情影響，多半專注蘭花外銷，因疫情才有更多心思能轉往國內，並不全然是壞事，也能多了解在地需求。

屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動，讓20名國小身心障礙學童體驗手做蘭花禮盒，並將禮盒送給平常辛勤照顧他們的母親、親人。記者陳弘逸／攝影
屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動，讓20名國小身心障礙學童體驗手做蘭花禮盒，並將禮盒送給平常辛勤照顧他們的母親、親人。記者陳弘逸／攝影
屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動。記者陳弘逸／攝影
屏東特殊教育學校今天上午舉辦校外參訪活動。記者陳弘逸／攝影

身障 疫情 屏東

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