「中洲津餘祭」 中山大學帶你從藝術看旗津中洲文化

國立中山大學藝術管理與創業研究所結合高雄旗后商圈，首度在旗津中洲舉辦「中洲津餘祭」，打造9項裝置藝術及1個隱藏打卡點，透過社區導覽讓居民與遊客更貼近在地文史。

「中洲津餘祭」由中山大學藝術管理與創業研究所副教授謝榮峯率劇場藝術學系藝術管理碩士班多名學生共同完成。9件以中洲當地文化發想的裝置藝術，分為「在地文化」、「漁業文化」、「環保議題」3面向，引導遊客走入中洲的街頭小巷，發現傳統造船重工業刻板印象下所蘊藏的豐富人文底蘊。

旗津中洲地區，造船所林立，是台灣造船工藝的發展重鎮，這次「中洲津餘祭」，以中洲渡輪站為出發點，在中洲漁港、魚市場、葉氏宗祠、永洲大戲院等處設置裝置藝術。

策展人王學齡舉例，像「永洲大戲院」即透過修復節目海報，見證永洲大戲院歌舞昇平的過去；「中洲報」蒐集民國45年至民國79年間影響中洲地區的重要新聞；「生肖牌纜樁」將西南地區沿海常見的卡牌遊戲印製到港邊纜樁上，吸引不少遊客和自己生肖的纜樁合照，成為熱門打卡裝置。

藝術家吳君旋作品「祝旗」，蘊含當地漁業文化，夜間成為港邊獨特的拍照景點；藝術家呂昀珊的「重返」及「洄游群」以魚群意象象徵中洲居民與海洋息息相關的日常。