高市議會開幕 陳其邁拜會尋求支持招商建設

高雄市議會第五次定期大會開幕。高雄市長陳其邁今天前往拜會各黨團，盼在議會支持下，加強推動招商及城市建設，並通過墊付案審議。議會也建議市府加強解決空污及治安等問題。

高雄市議會第三屆第五次定期大會開幕，陳其邁在開幕前，前往拜會各黨團及正副議長，並接受聯訪表示，這個會期最重要的工作是推動招商跟城市建設，會有很多墊付案、中央補助預算要請議會審議。

陳其邁感謝議會上會期很快通過預算，不分藍綠支持市府，並指出今年至今有超過3000億投資案，包括台商回台3大方案，橋頭科學園區、路竹科學園區招商也正大力進行，希望向中央爭取補助墊付案，相關法案也能獲議會支持。

針對下週AZ疫苗開放縣市首長施打，陳其邁表示，若符合資格，他一定率先施打AZ疫苗，因為打疫苗利大於弊，歐盟或疾管署專家會議檢視科學資料也是如此，不僅自己能有防護力，也對他人有利，呼籲符標準者施打疫苗。

陳其邁接著前往拜會民進黨、國民黨、無黨團結聯盟黨團，並與高雄市議長曾麗燕及副議長陸淑美會面，順便介紹新上任的農業局長張清榮及海洋局長張漢雄。議會也針對市政提出建議，希望市府加強解決空氣污染及治安等問題。