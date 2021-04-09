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高雄人喝「屎尿水」引發質疑 南化水庫每日注3萬噸支援

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
自來水公司在澄清湖與鳳山水庫設置淨水廠，原水須經處理才成為可以飲用的自來水。圖／本報資料照
自來水公司在澄清湖與鳳山水庫設置淨水廠，原水須經處理才成為可以飲用的自來水。圖／本報資料照

大高雄水情進入全天候減壓供水的橙色燈號，高屏溪攔河堰川流量降至每秒4.6立方公尺，單日取水量剩一半，南化水庫聯通管開始每日注水3萬噸支援高雄。此外，外界質疑大高雄部分民生用水來自畜牧業汙染嚴重的屏東東港溪，自來水公司表示，枯旱時期缺水不得不用，目前民生用水100多萬噸，東港溪占比約占3至5萬噸，經過兩道淨化處理，符合飲用水的水質標準。

大高雄用水主要取自高屏攔河堰、伏流水、鳳山水庫、澄清湖水庫、阿公店水庫等地，近日高屏溪單日取水量從100萬噸降至 50萬噸。屏東東港溪取水注入鳳山水庫，過去主要供應工業用水，但在抗旱時期，部分用水淨化後支援民生用水，由於東港溪分布養豬戶，畜牧業汙染嚴重，環團人士質疑飲用「屎尿水」不妥。

對此，自來水公司七區管理處表示，抗旱時期各種水源都要充分利用，東港溪的水經過原水前處理，放入水庫後又加一道淨水處理，等於有兩道淨水處理之後才送至用戶端，百分百符合環保局檢驗標準，鳳山水庫每日供應民生用水約3至5萬噸，抗旱時期不得不用，若不多元運用水資源，無法延緩水情燈號進入下一階段。

另方面，高雄、台南共用南化水庫，去年高屏攔河堰在水源充足時北送用水支援台南，高屏溪流量屢創新低，近日川流量約在5cms（立方公尺／秒）以下，4月2日啟動管線充水整備，完成即開始送水。南區水資源局表示，南化水庫聯通管支援高雄用水，每日取水約3萬噸，此以目標控管至5月10日。

大高雄用水主要取自高屏溪，目前高屏溪流量小，溪床十分乾旱。記者徐白櫻／攝影
大高雄用水主要取自高屏溪，目前高屏溪流量小，溪床十分乾旱。記者徐白櫻／攝影

南化水庫 東港 抗旱

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