東港溪水支援高雄民生用水 陳其邁：水質在正常範圍

高雄地區的水情吃緊，為了穩定民生用水，高雄市長陳其邁上星期巡視鳳山水庫時表示將增加從東港溪引流到鳳山水庫支應民生用水，但有環團擔心東港溪水質不適合當民生用水。陳其邁今天受訪時表示，到目前為止，整個自來水質的監測都在正常範圍。

根據聯合新聞網的報導，自來水公司第7區管理處的供水和調度，大高雄民生每日用水約120萬噸，高屏堰取水到上星期僅剩60萬噸，伏流水單日約支應40萬噸，其餘不足部分，東港溪水情比高屏溪佳，每日可抽水30萬噸支援鳳山水庫，其中5萬噸可處理成民生用水，其餘是工業用水。

不過，東港溪汙染較嚴重，原水多用在工業用水，現在要用東港溪的水挹注高雄地區民生用水，環團針對水質提出質疑。

陳其邁表示，自來水的水質有一定的標準，市府等單位也都監測整個自來水水質，目前為止，整個水質的監測都還在正常範圍裡面。

至於長期供水，陳其邁說，這涉及到中央跟高屏溪河域所屬的兩個縣市合作，所以希望在這波疫情結束之後，再來跟中央跟屏東縣政府共同合作解決長期的供水問題。