污染嚴重東港溪成高雄民生水 台水：處理後符標準

南部水情嚴峻，環團稱為「屎尿河」、污染嚴重的東港溪也成高雄民生用水來源。台灣自來水公司表示，東港溪水質皆經過處理以符合標準，也只在這段時間使用，請民眾放心。

地球公民基金會執行長李根政表示，東港溪匯集畜牧業廢水，受嚴重污染，鳳山水庫每天從東港溪引30萬噸水，作為工業用水，引進生物處理技術後，其中2萬噸轉為民生用水，但因乾旱嚴重，改5萬噸轉民生用水。

他指出，雖然現在是因乾旱太嚴重才這麼做，但這並非治本之道，呼籲中央跟地方聯合改善東港溪污染，讓當地生活環境、河流生態及高雄市民用水水質都能獲得改善。

台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，因應旱災，目前透過多元取水增加水源，高雄今年從東港溪抽取用水，經過原水前處理，降低氨、氮含量以符合原水標準，再透過淨水處理符合用水標準。

他表示，東港溪是間接用水，跟高屏溪水源混合過後，才有一小部分轉供民生。以高雄民生用水100多萬噸來看，東港溪用量約3至5萬噸，水質皆符合標準，也只在這段時間使用，請民眾放心。

高雄市長陳其邁上午在高雄市議會定期大會開幕前拜會市議會各黨團及正副議長，他接受媒體聯訪表示，目前東港溪用水水質在正常範圍，長期供水涉及中央跟河域所屬的高雄、屏東兩縣市合作，之後將跟中央及屏東縣政府共同解決長期供水問題。

陳其邁3月30日也曾回應東港溪用水問題，他當時表示，為替抗旱做準備，因東港溪水源豐沛，下游要出海才會越域引水進鳳山水庫，可是因東港溪工業用水多，得經淨化處理才可使用。