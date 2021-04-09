不斷考證照人生 江俊逸鼓勵診所醫師投入長照

屏東醫師公會新理事長江俊逸擁有不斷考證照人生，從骨科、耳鼻喉科、老年醫學專科、中醫針灸到醫療廢棄物技術人員等證照都有，他鼓勵診所醫師學習第二專長，投入長照醫療。

66歲的江俊逸是行政院長蘇貞昌的表弟，3月28日由蘇貞昌當監交人，接下屏東醫師公會理事長職務後，這位屏東市老牌的「江耳鼻喉科診所」院長不斷考證照人生，也在媒體的挖掘下曝光。

江俊逸的父親是屏東名醫江清耀，江家是醫生世家，江俊逸表示，他是受父親「視病如親」的感召而行醫，1983年從高雄醫學院畢業，原是骨科專科，因父親罹患鼻咽癌，他轉到耳鼻喉科，「每一個證照的考取及技能的學習都是在人生的轉折點」。

2006年因為車禍造成肋骨及肩胛骨骨折，痊癒後，常因肌肉痙攣造成頭頸肩背痛，遍尋名醫但成效有限，經針灸診治有改善，誘發江俊逸報考針炙研修班，取得針灸證照。

江俊逸陸續在台大、成大、台中醫院任職，1994年回到故鄉屏東，在父親江內科原址開業。

屏東縣是全台唯二由醫師團體經營處理醫療廢棄物的縣市，江俊逸2011年受邀擔任醫療廢棄物合作社的監事，為了能更熟悉管制處理醫療廢棄物，他報讀屏東科技大學的甲級廢棄物處理專業技術人員學分班，順利取得資格，江俊逸笑說，當時，他是班上最老的人，連老師都比他年輕。

13年前，有感於少子化加上人口老化，老人的照顧將成為日後醫療保健的重心；一方面也深刻體認到醫學是「全人照護」的觀念，他考取「老年醫學專科醫師」資格，希望能為老人提供更周全、細緻與友善的醫療服務。

江俊逸1年前投入長照的居家醫療，他說，每次要去做家訪，就會想起父親提著醫師包到病患家「往診」的情形，家訪接觸到老人，他都很感動，除了耳鼻喉專科醫師的功夫，他還可以結合老年醫學專科醫師的知識，做全面性的考量，為病患提供更完整的照護。

屏東醫師公會目前會員有1200多人，診所醫師約400多人，江俊逸表示，高雄榮總屏東分院及義大醫院已進駐屏東，明年以後開始營運，將對基層診所產生重大的衝擊，他除了將跟衛生福利部協商希望2大醫院只開急重症門診外，也將鼓勵診所醫師投入長照居家醫療服務。

江俊逸說，危機就是轉機，就像他考取每個證照都是在人生的轉折點，他認為診所醫師都應學習第二專長，而長照到宅整合醫療是最可以投入的一個區塊，也希望有更多醫師們的投入，能讓老人在宅安老。