快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢來攜手高雄市圖推高雄100台菜美食節 美味限時登場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「五香巧手龍虎斑」用的是高雄永安專業養殖每隻都重達1公斤的石斑魚，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。記者王昭月／翻攝
「五香巧手龍虎斑」用的是高雄永安專業養殖每隻都重達1公斤的石斑魚，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。記者王昭月／翻攝

高雄今年改制更名屆滿100年，漢來美食集團為傳遞老台菜的好滋味，跨界和高雄市圖書總館合作推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節，即日起至4月18日，在漢來飯店福園台菜海鮮餐廳可品嘗到以高雄在地食材烹調的10道經典手路菜，屬於「高雄氣味」的菜餚。

配合高雄改制更名百周年，高雄市立圖書館特別策劃「百道經典台菜、食譜大總匯」線上書展，共集結30家出版社相關台菜書籍，精選100道經典台菜食譜，引領讀者品味書香及美味人生。高市圖代理館長林奕成說，食材走到不同時代、就會孕育出於自己的特色，是文化的洗禮、人民生活經驗的反映。「食譜大總匯」線上書展期間，民眾只要到市圖總館3樓「高雄一百 台菜之美」主題書展拍照打卡，就能獲得精美文創小禮及參加抽獎。

漢來飯店福園台菜餐廳主廚王誌雄為這次台菜美食節，不只走進圖書館考證台菜脈絡，也走訪產地蒐羅食材入菜，他提到，像高雄代表性美食岡山羊肉，一般常見藥膳和爆炒料理作法，若要清燉，就須要挑選生長1年以內的小羔羊，皮Q肉嫩無腥膻味，用蔬果熬煮湯頭清燉，就十分鮮甜順，再沾岡山豆瓣醬更對味。

漢來台菜美食節推出的10道經典手路菜，光是開胃菜就有蜜汁秋刀魚、田寮放山雞等，另有應用高雄海鮮五寶調理出的「生炒魷魚海鮮羹」、「五香巧手龍虎斑」、「紅麴虱目魚鍋燒飯」，美味入口，唇齒留香。

漢來美食副總吳若寧表示，這些料理完整呈現南部辦桌席菜的精華， 像生炒魷魚海鮮羹即融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹；五香巧手龍虎斑用的是高雄永安專業養殖，每隻都重達1公斤的石斑魚，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。

高雄市漢來美食集團首度跨界和高雄市圖書總館合作，推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節。記者王昭月／攝影
高雄市漢來美食集團首度跨界和高雄市圖書總館合作，推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節。記者王昭月／攝影
高雄市漢來美食集團為傳遞老台菜的好滋味，首度跨界和高雄市圖書總館合作，推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節。記者王昭月／攝影
高雄市漢來美食集團為傳遞老台菜的好滋味，首度跨界和高雄市圖書總館合作，推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節。記者王昭月／攝影
「生炒魷魚海鮮羹」融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹。記者王昭月／翻攝
「生炒魷魚海鮮羹」融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹。記者王昭月／翻攝

海鮮 食譜

延伸閱讀

北高可3小時、票價505元！台鐵企工籲解除列車限制

到高雄這家夜市牛排攤喊通關密語 鐵板麵竟可換5顆荷包蛋

中華電攻5G AIoT 跨大步

樂雅樂飄台菜香！吃得到牛奶魚義大利麵、魚香海鮮飯

相關新聞

陳其邁上任7個月第2位主管請辭 職安署副署長接勞工局

高雄市勞工局長李煥熏近日以健康因素向市長陳其邁請辭獲准，是陳其邁上任7個多月來，第2位請辭的一級主管。新任勞工局長是勞動...

金門府會之爭越演越烈 議會同僚鬧上監察院告瀆職

金門縣議會上月底以包裹審查方式，把金門縣總預算案，在刪減、凍結將近20億元後，強行通過，此事越演越烈，包括縣議會副議長周...

高雄環狀輕軌繞開小葉欖仁綠隧道 專家學者今會勘護樹

高雄環狀輕軌環境差異分析報告經環保署環評大會審查通過之後，輕軌二階進入實質施工前的準備，其中美術館路段有一長排已成綠蔭隧...

市長勤訪黨團但局處出包 高市議會定期會首日就流會

高雄市議會第5次定期大會今天開幕，市長陳其邁在開議之前先率3位副市長、祕書長楊明州、新上任海洋局長張漢雄、農業局長張清榮...

9歲童被大貨車輾過！阿蓮3母女車禍 國小募得375萬相挺

高雄阿蓮區上月發生陳家母女三人嚴重車禍，9歲女童被大貨車輾過險喪命，母女三人至今還在醫院接受治療。阿蓮國小發起教育儲蓄戶...

東港溪汙染嚴重？屏東環保局：已降到中度汙染

有媒體報導，環團質疑，屏東東港溪是被畜牧業廢水汙染的「屎尿河」，成為高雄市民生用水來源。屏東縣環保局強調，東港溪嚴重汙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。