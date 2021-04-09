漢來攜手高雄市圖推高雄100台菜美食節 美味限時登場

高雄今年改制更名屆滿100年，漢來美食集團為傳遞老台菜的好滋味，跨界和高雄市圖書總館合作推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節，即日起至4月18日，在漢來飯店福園台菜海鮮餐廳可品嘗到以高雄在地食材烹調的10道經典手路菜，屬於「高雄氣味」的菜餚。

配合高雄改制更名百周年，高雄市立圖書館特別策劃「百道經典台菜、食譜大總匯」線上書展，共集結30家出版社相關台菜書籍，精選100道經典台菜食譜，引領讀者品味書香及美味人生。高市圖代理館長林奕成說，食材走到不同時代、就會孕育出於自己的特色，是文化的洗禮、人民生活經驗的反映。「食譜大總匯」線上書展期間，民眾只要到市圖總館3樓「高雄一百 台菜之美」主題書展拍照打卡，就能獲得精美文創小禮及參加抽獎。

漢來飯店福園台菜餐廳主廚王誌雄為這次台菜美食節，不只走進圖書館考證台菜脈絡，也走訪產地蒐羅食材入菜，他提到，像高雄代表性美食岡山羊肉，一般常見藥膳和爆炒料理作法，若要清燉，就須要挑選生長1年以內的小羔羊，皮Q肉嫩無腥膻味，用蔬果熬煮湯頭清燉，就十分鮮甜順，再沾岡山豆瓣醬更對味。

漢來台菜美食節推出的10道經典手路菜，光是開胃菜就有蜜汁秋刀魚、田寮放山雞等，另有應用高雄海鮮五寶調理出的「生炒魷魚海鮮羹」、「五香巧手龍虎斑」、「紅麴虱目魚鍋燒飯」，美味入口，唇齒留香。