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漢來攜手高雄市圖推高雄100台菜美食節 美味限時登場
高雄今年改制更名屆滿100年，漢來美食集團為傳遞老台菜的好滋味，跨界和高雄市圖書總館合作推出「品好書、讀好味」高雄100台菜美食節，即日起至4月18日，在漢來飯店福園台菜海鮮餐廳可品嘗到以高雄在地食材烹調的10道經典手路菜，屬於「高雄氣味」的菜餚。
配合高雄改制更名百周年，高雄市立圖書館特別策劃「百道經典台菜、食譜大總匯」線上書展，共集結30家出版社相關台菜書籍，精選100道經典台菜食譜，引領讀者品味書香及美味人生。高市圖代理館長林奕成說，食材走到不同時代、就會孕育出於自己的特色，是文化的洗禮、人民生活經驗的反映。「食譜大總匯」線上書展期間，民眾只要到市圖總館3樓「高雄一百 台菜之美」主題書展拍照打卡，就能獲得精美文創小禮及參加抽獎。
漢來飯店福園台菜餐廳主廚王誌雄為這次台菜美食節，不只走進圖書館考證台菜脈絡，也走訪產地蒐羅食材入菜，他提到，像高雄代表性美食岡山羊肉，一般常見藥膳和爆炒料理作法，若要清燉，就須要挑選生長1年以內的小羔羊，皮Q肉嫩無腥膻味，用蔬果熬煮湯頭清燉，就十分鮮甜順，再沾岡山豆瓣醬更對味。
漢來台菜美食節推出的10道經典手路菜，光是開胃菜就有蜜汁秋刀魚、田寮放山雞等，另有應用高雄海鮮五寶調理出的「生炒魷魚海鮮羹」、「五香巧手龍虎斑」、「紅麴虱目魚鍋燒飯」，美味入口，唇齒留香。
漢來美食副總吳若寧表示，這些料理完整呈現南部辦桌席菜的精華， 像生炒魷魚海鮮羹即融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹；五香巧手龍虎斑用的是高雄永安專業養殖，每隻都重達1公斤的石斑魚，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。
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