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黑熊媽媽黃美秀 獲2021遠見USR大學社會責任獎首獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東科技大學野保所副教授黃美秀（左）深耕黑熊保育逾20年，倡導保育重要，獲得遠見雜誌舉辦第二屆 「大學USR傑出方案」獲得生態共好組首獎殊榮，屏科大校長戴昌賢（右）代表受獎，中為遠見雜誌發行人王力行。圖／屏科大提供
國立屏東科技大學野保所副教授黃美秀（左）深耕黑熊保育逾20年，倡導保育重要，獲得遠見雜誌舉辦第二屆 「大學USR傑出方案」獲得生態共好組首獎殊榮，屏科大校長戴昌賢（右）代表受獎，中為遠見雜誌發行人王力行。圖／屏科大提供

國立屏東科技大學野保所副教授黃美秀深耕黑熊保育逾20年，倡導保育重要，獲得遠見雜誌舉辦第二屆 「大學USR傑出方案」獲得生態共好組首獎殊榮，屏科大校長戴昌賢代表受獎，今年參賽方案高達142件，歷經書審、面審後，全台16所學校、16個方案獲獎。

屏科大校長戴昌賢說，透過遠見USR評比，在校際間找個好夥伴，串連醫療大學、農業大學、工業管理專長等大學夥伴一起努力，更加深入地方，讓USR的意義能夠更具體也更擴大的實踐。

黑熊媽媽黃美秀帶領團隊以「建立人熊共榮共生之人間淨土」為案例，拿下今年度的「生態共好組」首獎。黃美秀致力台灣黑熊保育逾20年，帶領學生上山，更是國內首位將無線電發報器用於黑熊追蹤的學者，透過繫放計畫，在熊出沒的樣區設置安全誘捕陷阱，為黑熊健康檢查，在動物身上標記腳環、耳標、晶片或無線電衛星發報器等裝置再放回野外，利於調查野生動物遷徙路線、時間及生理等資訊，拼出台灣黑熊地圖。

黃美秀以學校作為人才培育與跨域合作的平台，從最初的實驗室團隊，到成立台灣黑熊保育協會接軌國際，期望喚國人對台灣黑熊關注，甚至吸引導演麥覺明跟拍11年，如實紀錄台灣黑熊保育艱難的生態電影「黑熊來了」，上映後引起社會高度熱潮，更被影評人喻為最寫實平淡卻深刻人心的生命教育電影。

「這是我們一直都在做的事情，在有教育部計畫前就在做，就算教育部計畫停止，我們也會一直做下去。」黃美秀說，未來將繼續以更多元的方式，透過演講、環境教育課程、系所跨域合作、帶學生參與各式交流活動等，將有限資源擴散，發揮最大的影響力，讓「台灣黑熊從保育名單下架」外，更希望國人更愛護自己的家園，從野生動物保育出發，在每一寸花草樹木生長的土地，留下最珍貴也最天然物種給下一代。

國立屏東科技大學野保所副教授黃美秀深耕黑熊保育逾20年，倡導保育重要，獲得遠見雜誌舉辦第二屆 「大學USR傑出方案」獲得生態共好組首獎殊榮。圖／屏科大提供
國立屏東科技大學野保所副教授黃美秀深耕黑熊保育逾20年，倡導保育重要，獲得遠見雜誌舉辦第二屆 「大學USR傑出方案」獲得生態共好組首獎殊榮。圖／屏科大提供

台灣黑熊 教育部 屏科大

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