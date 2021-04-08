澎湖郵局贈獨木舟 偏鄉學子將挑戰跨島校際交流

中華郵政今天捐贈澎湖吉貝國中獨木舟，離島學子開心之餘，未來可在海上定期操槳訓練，並將挑戰跨島校際交流。

這項捐贈獨木舟儀式，今天在澎湖吉貝國中舉行，由中華郵政澎湖郵局經理陳福國代表局長許信仁捐贈，由校長黃賜榮接受，包括副議長陳雙全、前縣長陳光復與湖西鄉長吳政杰都到場，全校師生與學區家長都對中華郵政的回饋表達感謝。

郵局許信仁局長表示，重視偏鄉學子多元成長發展，是郵局一直在持續不斷的社會關懷活動之一，今天秉持與社區結合，加上學校得天獨厚的環境，捐贈具有特色的獨木舟，讓學子有更寬廣的視野，走出一條與眾不同的道路。

澎湖吉貝國中全校學生約在20人，屬於偏鄉離島的小型學校，學校在田徑與跆拳的賽事，都有精彩的表現。

另外，希望種子培育基金會今天也同步由執行長葉萬教等代表致贈給白沙吉貝國中、國小和中屯國小校務基金，分別由黃賜榮、許有志、陳鴻賢等校長代表接受。