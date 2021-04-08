黃美秀保育黑熊逾20年 獲遠見USR首獎

保育台灣黑熊超過20年、人稱「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀，帶領團隊以「建立人熊共榮共生之人間淨土」案例，獲得遠見雜誌「大學USR傑出方案」生態共好組首獎。

遠見雜誌「大學USR傑出方案」今年參賽方案高達142件，共有全台16所學校、16個案獲獎，獲獎率11.2%，黃美秀率領團隊以「建立人熊共榮共生之人間淨土」為案例，拿下今年度「生態共好組」首獎。

屏科大表示，黃美秀致力台灣黑熊保育超過20年，是國內首位將無線電發報器用於黑熊追蹤的學者，透過繫放計畫，於熊出沒樣區設置安全誘捕陷阱，捕捉為黑熊進行健康檢查，後在身上標記腳環、耳標、晶片或無線電發報器等，拼出台灣黑熊地圖。

屏科大表示，黃美秀以學校作為人才培育與跨域合作平台，從最初實驗室團隊，到成立台灣黑熊保育協會接軌國際，也期望喚起點滴國人對台灣黑熊關注，甚至吸引導演麥覺明跟拍11年，如實記錄了台灣黑熊保育艱難的生態電影「黑熊來了」。

目前全台黑熊數量估算有200至600隻，但安全族群數量最起碼要達到2000隻，黃美秀表示，20多年來目標都沒有改變，就是要讓台灣黑熊從保育名單下架，以此為目標，堅持從未改變。

黃美秀表示，未來將繼續以更多元方式，透過演講、環境教育課程、系所跨域合作、帶學生參與各式交流活動等，將有限資源擴散，發揮最大影響力，讓「台灣黑熊從保育名單下架」外，更希望國人更愛護自己家園，從野生動物保育出發，在每一寸花草樹木生長土地，留下最珍貴也最天然物種給下一代。