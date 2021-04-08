避免路口碰撞事故 高雄輕軌擬導入智慧科技

高雄輕軌通車以來發生26次事故，市府捷運局今天指出，未來要運用智慧科技避免路口碰撞事故。交通局規劃未來2年在輕軌沿線路口設50處偵測器，結合列車警示顯示以利駕駛應變。

高雄輕軌列車7日晚上與小汽車發生擦撞事故，沒有造成人員受傷，不過列車車頭有裂痕。

捷運局統計2016年通車至今已發生26次交通事故，為避免輕軌列車於路口發生碰撞事故，檢討現有道路交通設施改善外，也要運用智慧科技提升列車安全。

捷運局指出，市府已利用智慧科技，於輕軌沿線主要路口設置4個「智慧路口防撞警示系統」，當預判路口有人、車闖入軌道的可能，即發送訊號至輕軌列車警示駕駛注意，以降低碰撞風險。

未來也將在現有路口智慧系統基礎上，在距離路口更遠處、轉彎處或平行輕軌的道路，超前部署智慧偵測裝置，提前提醒駕駛進行適當列車操作反應，避免發生碰撞。

捷運局指出，已針對輕軌大南環通車路段發生路口碰撞事件和交通局研擬改善策略，盼進一步警示人車注意輕軌通行。交通局規劃於未來2年在輕軌沿線路口設50處偵測器，結合列車警示顯示，以利駕駛應變。