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羅大佑到高醫大開講 與校長同學鐘育志高歌光陰的故事

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
羅大佑應老同學、現任高雄醫學大學校長鐘育志要請，到高醫大「開講」。圖／高醫大提供
羅大佑應老同學、現任高雄醫學大學校長鐘育志要請，到高醫大「開講」。圖／高醫大提供

知名歌手羅大佑7日應邀到高雄醫學大學「開講」，邀他的正是昔日雄中同窗，現任高雄醫學大學校長鐘育志，兩名老同學難得同台，一起高歌「光陰的故事」，隨著音樂流轉，兩人念高中時的青澀照片在螢幕上播放，泛黃照片中還依稀可見青春熱情的笑容。

這場另類「同學會」的兩位主角，一個是流行音樂教父，一個是大學校長同時是罕病權威，兩個跨域典範殊途同歸，都在為促進民眾身心靈健康而努力。

鐘育志說，羅大佑擅長結合搖滾與東方美學、融合流行音樂與文學，帶著批判和社會啟蒙意識的創作，對華語樂壇貢獻大。羅他的創如同犀利的手術刀，演繹出生命中的真誠和情感。

羅大佑以「成長的選擇」做為講題，笑說人生中最常被問到的問題就是「為什麼好好的醫師不做跑去唱歌，唱歌可以賺多少錢」。他說，自己人生中有很多別人覺得很大的選擇，其實都是一些小選擇造成的，這些小小的選擇後來成就了重大的改變。

他指自己18歲組搖滾合唱團，鼓手介紹他去做電影「閃亮的日子」配樂，是步入樂壇重要的里程；之後他一邊應付醫學院繁重課程，一邊持續從事音樂，想測試自己是否可能繼續走音樂路。

1978年擔任音樂總監賺了人生中第一張飯票，他拿著價值22元的飯票去餐廳吃飯時，開心極了；後來陸續創作「戀曲1980」、「童年」、「明天會更好」等歌曲，因曾幫香港新藝城影業公司做電影配樂，後來到香港新藝城當音樂總監；那時他寫信明確告訴家人，要棄醫從樂。

對於成長的選擇，羅提三個結論，第一是讓選擇累積；第二是對選擇百分之百的投入，當全心投入時，你的選擇會反過來選擇你；第三，你的選擇會讓你繼續成長，經歷過的人事物都會影響你，讓你成長。

現場提問他做過最好和最後悔的選擇是什麼？羅大佑說，好和不好的選擇都需要時間驗證，不用急著下定論，要相信自己、相信熱情，「我不知道自己的選擇是好是壞，但起碼是開心的」。

高醫大「聲樂社」演唱羅大佑「童年」。圖／高醫大提供
高醫大「聲樂社」演唱羅大佑「童年」。圖／高醫大提供
羅大佑與高醫11個音樂性社團幹部座談，分享從事音樂工作的心路歷程。圖／醫大提供
羅大佑與高醫11個音樂性社團幹部座談，分享從事音樂工作的心路歷程。圖／醫大提供

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