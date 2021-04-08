林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海上巡香」，今年由高雄市府與廟方共同籌辦。高雄市副市長史哲與市府團隊今天到林園鳳芸宮參拜，請示及敬邀媽祖海上巡香首日駐駕愛河灣一晚；今年並首次安排台華輪專屬追隨海上巡香行程，因配合防疫規範僅開放700名額。

史哲表示，全台海巡規模最大的林園鳳芸宮媽祖海上巡香，月底將登場，從陸路走到海路的百年巡香路，2013年登錄為高雄市民俗類無形文化資產，這次要讓全台灣、全世界看見專屬高雄的宗教慶典。

史哲說，去年起全球都面對疫情考驗，此刻的台灣更面臨缺雨、缺水，媽祖是海港城鎮的重要信仰，市府今天特別來請示與敬邀林園鳳芸宮媽祖，在海上巡香的第一天4月30日，能夠前來愛河港灣作客駐駕一晚，為高雄、為台灣、為世界祈福，也讓更多朋友能夠參與與親近這屬於高雄的宗教盛事。感謝林園鳳芸宮媽祖婆慈悲，應允接受市府邀請，將首次駐駕到高雄港，為眾生祈福。

高雄境內的海岸線，北起二仁溪口南岸南迄高屏溪口北岸，總長約63公里，包括永新、彌陀、蚵子寮、鳳鼻頭、港埔、中芸、汕尾等漁港。今年高市府加入海巡媽祖的行列，祈請媽祖進港駐駕祈福、會香，並在高流、駁二遶境，邀請陣頭展演。還有串連台華輪加入海上巡香的行列，讓以往只能在岸邊祈願的全台香客，能夠搭上台華輪參與海上遶境。

4月30日媽祖將從林園出發，航行經過前鎮漁港、再進入到高雄港灣，一路為高雄的港灣淨港祈福。近25艘搭載媽祖神轎及裝飾繽紛多彩LED燈的海上巡香船隊，停泊在高雄流行音樂中心岸邊，神轎將依序上岸繞行海音館，為即將商轉的高雄流行音樂中心祈福。當天媽祖將會駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台，讓大家參拜與祈福。

5月1日安排台華輪專屬追隨海上巡香的行程，配合防疫規範僅開放700名額，相關訊息請民眾關注高雄市歷史博物館、高雄市文化局官網。無法參與者也可以一同線上參與海上巡香。 四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海上巡香」，今年由高雄市府與廟方共同籌辦。圖／高雄市政府提供 全台海巡規模最大的林園鳳芸宮媽祖海上巡香，2013年已登錄為高雄市民俗類無形文化資產。圖／高雄市政府提供 高雄市府團隊今天到林園鳳芸宮參拜，請示及敬邀媽祖海上巡香首日駐駕愛河灣一晚獲得應允。圖／高雄市政府提供 高雄市府團隊今天到林園鳳芸宮參拜，請示及敬邀媽祖海上巡香首日駐駕愛河灣一晚獲得應允。圖／高雄市政府提供

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