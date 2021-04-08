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綠能業者出版兒童繪本送國小 宣導再生能源

中央社 / 屏東縣8日電

屏東枋寮、林邊等鄉鎮利用不利耕作農地轉作太陽能源的能源公司，為了讓周邊的國小學生能認識再生能源，率先業界出版再生能源史繪本，贈送屏東南區4鄉鎮偏遠國小。

綠能業者力暘能源出版「早安！太陽：認識能源發展史」繪本，並舉辦「早安！太陽」閱讀列車，昨天開始從台南七股正式起跑，今天巡迴到屏東，終站為花蓮站，今天在屏東總圖書館贈送2438本繪本給屏南東港、林邊、佳冬及枋寮4所國小。

力暘能源在這4鄉鎮架設太陽能板，利用不利耕作地轉作太陽能發電，董事長黃志文表示，這是業界首創再生能源史的童書繪本，希望啟發孩子們的閱讀興趣以及對環境友善的重視，落實紮根科普教育。

佳冬國小校長蘇曉憶表示，學校舞蹈訓練經費與場地裝設費用，就是來自力暘能源對當地的回饋與支持，這次緊接著又推出童書繪本，透過淺顯易懂的故事內容，讓家長老師可以帶領孩子一起共讀，認識能源發展的歷史與進程。

力暘能源表示，這本繪本邀請專業繪師，以簡單淺顯的文字，搭配注音符號及圖畫，故事內容利用公雞爸爸與小雞的日常對話，介紹能源的進化史，從常見的火力、水力發電能源，到目前被推崇的未來趨勢「再生能源」，逐一介紹。

屏東 再生能源 童書

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