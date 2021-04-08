避免輕軌再被撞 市府將擴大路口設置防撞系統
高雄輕軌2016年通車以來，至發生26起車禍，多是因汽、機車違規闖入或轉彎，造成擦撞。高市府為防範未然，決定在既有4個「智慧路口防撞警示系統」基礎下，再擴建約50個防撞偵測裝置，提前警示，杜絕事故發生。
高雄市警局統計，輕軌列車自2016年通車已發生26起車禍，2016年2件、2017年9件、2018年5件、2019年3件、2020年2件，今年已5件。
警方表示，昨晚8點54分，27歲曾姓男子開車從凱旋路方向左轉二聖路，與輕軌列車輕微擦撞；高捷公司表示，初步查證，當時輕軌列車為綠燈通行狀態，汽車疑似違規左轉，所幸沒人受傷。
為避免輕軌列車於路口發生碰撞事故，交通局表示，自2017年起，已利用智慧科技，在輕軌一階沿線的鎮興和凱旋路口、中山和凱旋路口、凱旋和籬仔內路口、前鎮和凱旋路口等4個路設置「智慧路口防撞警示系統」。
「智慧路口防撞警示系統」可預判路口人、車有闖入軌道可能時，發送訊號至輕軌列車警示駕駛注意，以降低碰撞風險。
高市府預計未來進一步擴大在距離路口更遠處、轉彎處或平行輕軌的道路，超前部署在50個路口設置智慧偵測裝置，更「提前」提醒駕駛進行適當列車操作反應，避免發生碰撞事故。輕軌二階工程預計2023年完工，該防撞系統也目標將於2023年同步完工。
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