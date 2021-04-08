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影／高雄鼓山魚市場整建活化！串聯駁二、棧二成為觀光廊道

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鼓山魚市場擁有絕佳海景，高雄市長陳其邁邀大家來觀光休憩。記者徐如宜／攝影
鼓山魚市場擁有絕佳海景，高雄市長陳其邁邀大家來觀光休憩。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天視察鼓山魚市場整建活化工程，公布未來營運方向，整修老舊建築，預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨船頭周邊發展。海洋局副局長黃登福表示，第一拍賣場將設置漁產品展售區、海鮮料理區與食魚教育推廣區，第二拍賣場增建景觀地標，並拆除第三拍賣場危樓，總經費1.9億元。

鼓山魚市場建於1919年，鼓山漁港是高雄第一座現代化漁港。黃登福表示，鼓山漁港是高雄遠洋漁業發祥地，後因漁船大型化及魚市場空間不足，漁業重心從哈瑪星轉往前鎮，加上漁會遷往前鎮、漁工短缺，鼓山魚市場沒落，目前僅出租給業者當停車場，非常可惜。

「鼓山魚市場有無敵海景！」陳其邁表示，現階段鼓山魚市場的改造是先把空間打開，帶動附近休閒觀光服務產業發展，然後是招商。整建活化完成後將引入鼓山輪渡站疏運人潮，推估到訪人數約每年300萬人次，可帶來每年3億元的觀光產值，串聯駁二、棧二到鼓山魚市場，成為觀光廊道。

高雄市議員李喬如表示，希望地方支持整建活化案，讓鼓山活化。市議員簡煥宗看好引進鼓山輪渡站人潮，可將觀光效益極大化。

黃登福表示，市府以每年168萬元向漁會承租鼓山魚市場第一拍賣場，既有魚市場建物結構將保留，規畫為通透性佳的室內空間，設置高雄漁業演進及文物陳列室、漁產品展售區、海鮮料理區、食魚教育推廣區及餐飲休憩空間；第二拍賣場舊址會增建互動式裝置藝術、戶外景觀地標；第三拍賣場已是60年的危樓，將拆除進行景觀綠化及節點廣場。整體施工期程預定明年2月底完工。

鼓山魚市場整建活化工程預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨船頭周邊發展。記者徐如宜／攝影
鼓山魚市場整建活化工程預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨船頭周邊發展。記者徐如宜／攝影
鼓山魚市場第一拍賣場將設置漁產品展售區、海鮮料理區與食魚教育推廣區，第二拍賣場增建景觀地標，並拆除第三拍賣場危樓，總經費1.9億元。記者徐如宜／攝影
鼓山魚市場第一拍賣場將設置漁產品展售區、海鮮料理區與食魚教育推廣區，第二拍賣場增建景觀地標，並拆除第三拍賣場危樓，總經費1.9億元。記者徐如宜／攝影
鼓山魚市場整建活化工程預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨船頭周邊發展。記者徐如宜／攝影
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鼓山魚市場整建活化工程預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨船頭周邊發展。記者徐如宜／攝影
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高雄市長陳其邁表示，現階段鼓山魚市場的改造是先把空間打開，帶動附近休閒觀光服務產業發展，然後是招商。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，現階段鼓山魚市場的改造是先把空間打開，帶動附近休閒觀光服務產業發展，然後是招商。記者徐如宜／攝影

海鮮 哈瑪星 陳其邁

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