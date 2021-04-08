塔山發電廠鐵馬驛站啟用 邀車友順道造訪秘境

台灣電力公司金門塔山發電廠員工利用包裝木料加工打造鐵馬驛站標示和休憩桌椅，展現電廠員工廢物利用精神；電廠歡迎民眾騎乘單車時到驛站稍事休息，並順道造訪秘境-棧橋。

塔山發電廠今天表示，騎自行車不僅兼顧健康樂活，更可達到節能減碳的目的；電廠自2016年起每年舉辦「活力塔山 點亮金門」鐵馬行活動，獲得熱烈迴響。特別的是，位於電廠大門口前的車友鐵馬驛站已趕在今年鐵馬行舉辦前夕，建置完成，期待車友多多利用。

塔山發電廠供應經理謝華昌表示，休憩站上設置的休息桌、椅是利用運送到電廠貨物的包裝木料，由他帶領電廠志工加工而成；路標指示牌及休憩站說明標示，也是由電廠志工自行設計，展現發電廠廢棄物利用的精神，以及志工積極參與的服務熱情。現場備有打氣及簡易修車工具，並可免費借用飲水機和洗手間。

今年「活力塔山 點亮金門」鐵馬行活動預定5月29日登場。除了活動當天，電廠邀請車友平日就可呼朋引伴騎單車，沿途欣賞美景，由金城市區往水頭方向騎乘時，沿途可經過許多知名景點，如莒光樓、水頭得月樓、茅山塔、稚暉公園；騎乘到水頭碼頭，在叉路時可先騎經塔山廠門口，在鐵馬休憩站上稍作休息，還可與塔山電廠吉祥物-塔爺開心合照。

面對發電廠大門，沿著右邊沿路往下走，還能欣賞到塔山獨一無二秘境-棧橋碼頭，筆直的棧橋搭配上圓形石柱延伸出的美景，美不勝收。但塔山電廠提醒，造訪棧橋前須先查明潮汐時間，拍照時也要隨時留意潮汐變化並留意腳步，避免滑倒。

此外，謝華昌表示，在塔山鐵馬驛站電短暫休息後，車友若還有充分時間與體力，更可騎車到水頭碼頭，搭船到烈嶼（小金門）環島，體驗小金門限定的綠石槽美景，參觀地雷主題館，或到后麟步槍模擬射擊館體驗射擊，感受戰地氛圍；同時也別忘了大啖小金門獨特的芋頭冰。