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共享電車進軍小琉球 共創低碳示範島
位於屏東外海的小琉球，一直是非常熱門的台灣外島熱門景點，每到假日經常有上萬人潮登島，遊客主要租用機車作為交通工具，也讓小琉球自然環保美景充斥燃油機車的廢氣和噪音。國內一家電動機車業者宣布將投入300台快充式輕型電動機車，讓到小琉球的遊客藉由APP就能快速找到機車，並能發動、熄火、還車，未來也希望將小琉球打造成低碳示範島，進軍國際旅遊觀光島嶼租賃市場，作為全世界綠能發展的典範。
能海電能公司總經理鄭國村表示，小琉球擁有天然美景，一直是國內熱門旅遊景點，疫情舒緩之後遊客更是暴增，但到小琉球的遊客多以機車為主要代步工具，而現有租賃又以燃油機車為主，這些機車的廢氣和噪音對小琉球來說都是觀光殺手。這次在屏東縣政府及小琉球鄉公所的大力支持下，結合路得寶租賃公司的電動機車租賃暨共享APP系統，就是為了將小琉球打造成低碳環保觀光島而盡點心力，甚至讓小琉球成為共享悠遊，無碳環保新潮流的典範，再將這個模式推廣到全世界。
總經理鄭國村強調，能海電能這次引進小琉球的EV-50，是全球首部符合國際電工委員會(IEC)規範的快充型輕型電動機車，只要10分鐘就可以將機車充滿電再騎40公里，目前能海電能已經在小琉球主要休憩地點建置三處充電站共八支充電樁，可以讓遊客毫無里程焦慮感的悠遊小琉球。未來也將把這個營運模式逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等外島，讓無碳環保悠遊新潮流在台灣實現，並推廣到全世界。目前已有關島、菲律賓長灘島、泰國普吉島、印尼等業者表示濃厚興趣，正積極洽談引進此套共享租賃營運模式及相關產品。
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