共享電車進軍小琉球 共創低碳示範島

位於屏東外海的小琉球，一直是非常熱門的台灣外島熱門景點，每到假日經常有上萬人潮登島，遊客主要租用機車作為交通工具，也讓小琉球自然環保美景充斥燃油機車的廢氣和噪音。國內一家電動機車業者宣布將投入300台快充式輕型電動機車，讓到小琉球的遊客藉由APP就能快速找到機車，並能發動、熄火、還車，未來也希望將小琉球打造成低碳示範島，進軍國際旅遊觀光島嶼租賃市場，作為全世界綠能發展的典範。

能海電能公司總經理鄭國村表示，小琉球擁有天然美景，一直是國內熱門旅遊景點，疫情舒緩之後遊客更是暴增，但到小琉球的遊客多以機車為主要代步工具，而現有租賃又以燃油機車為主，這些機車的廢氣和噪音對小琉球來說都是觀光殺手。這次在屏東縣政府及小琉球鄉公所的大力支持下，結合路得寶租賃公司的電動機車租賃暨共享APP系統，就是為了將小琉球打造成低碳環保觀光島而盡點心力，甚至讓小琉球成為共享悠遊，無碳環保新潮流的典範，再將這個模式推廣到全世界。