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澎湖南方四島登島須申請 每日以100人為限

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖南方四島國家公園，在進入觀光旅遊季，海洋國家公園管理處天表示，遊客申請進入南方四島國家公園東、西吉嶼海陸域特別景觀區活動，每日以100人為限，頭巾海蝕平台以30人為限。

澎湖海島觀光旅遊興起，其中南海的南方四島據點，幾乎是遊客必至登島的景點之一，由於縣府將東吉嶼等4島劃定為南海自然保留區，涉及文化資產之規定，海管處為保護南方四島生態與控管旅遊人數，並維護人員安全，東吉嶼特別景觀區指定步道以外及西吉嶼，每日各100人為限，頭巾海蝕平台以30人為限，有意前往的遊客或民眾，可提出申請，由專人導覽解說。

海管處表示，澎湖南方四島擁有玄武岩自然地質、地景暨歷史文化遺跡，海域生態豐富，且具多樣性，島上保留完整的自然生態，其中西吉「藍洞」（俗稱灶籠），是國家公園最為引人的景點，澎湖縣政府在民國97年劃設為「澎湖南海自然保留區」。內政部在103年6月公告，是台灣第9座國家公園，也是台灣第2座海洋型國家公園。

海管處表示，澎湖南方四島位於澎湖南方海域望安嶼及七美嶼以東，含括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼及周邊的頭巾、鐵砧、鐘仔、豬母礁、鋤頭嶼等附屬島礁合稱澎湖南方四島，其中除了西吉嶼是一座無人島外，其餘三座島嶼現在都還有少數人口居住，陸域面積約370公頃，海域面積3萬5473公頃，由於登島須事先申請，目前的遊客大都搭乘遊艇或交通船以跳島巡航方式。

澎湖 國家公園 西吉嶼

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