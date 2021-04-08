屏東縣政府形象影片 獲日本國際觀光影像節獎項

屏東縣政府去年推出年度形象影片「屏東，總是多一度」，在今年第3屆日本國際觀光影像節獲得最佳東南亞影像獎。

「屏東，總是多一度」是屏東縣政府繼「海與光（我們在屏東見吧！）」在首屆日本國際觀光影像節勇奪最佳東亞影像獎後，再次獲得獎項。

屏東縣長潘孟安在臉書（Facebook）報喜訊表示，「屏東多一度，連日本都感受到了」，沒來過屏東，不算到過台灣，期盼疫情早日趨緩，歡迎全世界朋友，都能來到多一度的屏東。

潘孟安表示，屏東因為地理緯度關係，溫度向來比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方都還保留純樸人情與美味，屏東就像是台灣的縮影，美麗的大山大海及擁有多族群、多文化，走一趟屏東，就能一次體驗到台灣各處的特色。

縣政府表示，這次有1207件參賽作品，「屏東，總是多一度」影片，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱參與拍攝，從自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃、到夜市玩彈珠台射飛鏢，讓觀眾認識「原來台灣最美好的樣子屏東都有」。

影片拍攝團隊MARQ Films表達當初對影片的整體構想表示，2020年初因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，社交距離改變了人們的生活型態，位於國境之南的屏東，總是比其他地方更加溫暖一些，當初拍攝時，希望喚起大家對南國的印象。

屏東縣政府近幾年推出的多支影片曾獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎、日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎、美國高峰創意大獎銀獎。