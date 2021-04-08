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超商與畢嘉士基金會打造樂齡門市 高年級實力生上工去

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
藉由中高齡人力再運用，增加社會資源，解決高齡社會勞動人力不足問題。圖／畢嘉士基金會提供
藉由中高齡人力再運用，增加社會資源，解決高齡社會勞動人力不足問題。圖／畢嘉士基金會提供

「早安您好，歡迎光臨！」充滿活力招呼聲從7-ELEVEN傳出，這是屏東基督教醫院內的屏基門市，由7-ELEVEN與畢嘉士基金會攜手首創的樂齡門市，店員全數由中高齡者組成，僱用熟齡者發展門市中高齡聘用與輔導手冊，得以擴大到其他門市任用，創造熟齡人力資源再運用的無限可能。

微波餐點、製作咖啡、結帳集點、寄件取貨，短短幾分鐘內發生的各種任務，考驗高年級實力生們的多工處理能力。

58歲店員張玉瑛，有17年專櫃銷售珠寶的經驗，結帳時與客人輕鬆互動模樣，難以想像實習，她曾緊張到不敢站在收銀機前操作，她說，感謝門市夥伴支持，讓她鼓起勇氣挑戰，加上曾有顧客給予鼓勵並向她表示，未來退休後也想跟她一樣有機會投入門市的工作，不只讓她覺得驕傲，這份工作更有信心。

畢嘉士基金會執行長周文珍說，透過職務再設計與相關輔具運用，幫助熟齡長輩重返社會從事經濟性活動，不僅可以預防延緩失能、失智，肯定自我生命價值，同時也增加社會資源，解決高齡社會勞動人力不足的問題。

曾任警職、64歲的店員胡俊富開心說，領到薪水時，心中的喜悅比從前都來得更加開心，以前賺錢是為生活家用，現在能隨心自由地分配。

固定上晚班、60歲店員邱正，細心具觀察力的個性，最擅長清潔門市內機器，加上過往工作積累，總能切中要點地給予店長建議。邱正說，做這份工作做得很愉快，在忙碌中無感於時間的流逝，好像沒多久下班時間就到了。

周文珍說，起初為解決長輩搬運重物可能會受傷問題，基金會從日本購入省力服，在搬貨、補貨時能提供輔助。不過因為省力服穿脫需要有人協助，加上實際工作場域，隨時穿插收銀支援、飲料製作等多元任務，所以暫時沒有使用省力服，而改與7-ELEVEN合作討論，從最重的乳品箱改良，讓單箱重量減半進貨，減輕長輩搬運負重。

周文珍說，招募人力之初，希望能以「保有長輩原有的退休生活」為前提，提供熟齡店員每日4-6小時的彈性排班工時，相較於一般門市，須招募一倍以上的人力才足夠。

7-ELEVEN表示，與畢嘉士基金會合作打造全聘用中高齡夥伴的「屏基門市」，籌備一年以上，從門市設置、建構經營模式、優化工作流程到人力聘用，與基金會共同研擬適合樂齡者工作流程、規畫省力化輔助工具、安排門市現場觀摩，「職務再設計」優化工作流程、設計專屬樂齡者的學習課表等，安排彈性工時，排除因年齡或體能的就業歧視，讓樂齡夥伴加速上手，改變超商的服務新風貌。

7-ELEVEN與畢嘉士基金會攜手首創的屏基樂齡門市，店員全數由中高齡者所組成。圖／畢嘉士基金會提供
7-ELEVEN與畢嘉士基金會攜手首創的屏基樂齡門市，店員全數由中高齡者所組成。圖／畢嘉士基金會提供
透過職務再設計，將乳品箱進貨重量減半減輕長輩負重，打造樂齡友善的就業環境。圖／畢嘉士基金會提供
透過職務再設計，將乳品箱進貨重量減半減輕長輩負重，打造樂齡友善的就業環境。圖／畢嘉士基金會提供

工時

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