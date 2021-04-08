快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市府舉辦中大型徵才活動 8萬月薪等你來挑戰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府勞工局舉辦中大型徵才活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄市政府勞工局舉辦中大型徵才活動。圖／高雄市勞工局提供

高雄市政府勞工局4月10日下午2點至5點，在高雄市立圖書館總館1樓戶外廣場舉辦「徵薪挺你 犇向就業」中大型徵才活動，邀請32家國內知名廠商設攤，提供超過2千個工作機會。連鎖火鍋肉多多世界釋出儲備店主管及儲備幹部等職缺，祭出月薪8萬元的優渥條件，吸引優秀人才加入餐飲服務業行列。

高雄市勞工局表示，此次徵才活動跨足各產業，有住宿餐飲及一般服務業廠商，包括掀起全台鮭魚熱潮的壽司郎、肉多多世界、王品集團、福容飯店、大創百貨等近500個職缺。其中壽司郎擴大招募內、外場人員，月薪介於3萬1000至3萬3000元；連鎖火鍋肉多多世界釋出儲備店主管及儲備幹部等職缺，更祭出高額薪資8萬元的優渥條件。

另外知名科技製造業群創、華新科、林商行、萬機鋼鉄、光頡科技等16家廠商，提供超過1600個職缺，被動元件供應大廠華新科開出20個製程工程師職缺，薪資可達4萬3000元；林商行強化安全玻璃廠也釋出機械維修工程師、物控管理師、產品製程工程師等34個職缺，最高薪資上看5萬元。

勞工局表示，當日活動現場還設有職涯適性諮詢專區，讓求職者了解自己的適性工作，透過「CPAS職業適性測驗」，了解六大核心競爭職能，掌握自己的關鍵職場能力。前200名完成面試者，還可參加「書中自有顏如玉」祈願卡拿好禮活動，歡迎求職民眾把握機會踴躍參加。

壽司郎 肉多多 薪資

延伸閱讀

邱昱凱薪資引議論 悠遊卡公司：月薪約14萬餘元

高屏澎東線上就業博覽會 1,300個職缺月薪4萬元以上

中華電信5G AIoT大聯盟 今正式進駐高雄亞灣區

穿越時空玩高雄！ 七號碼頭「映像鹽埕」懷舊商店街進駐高雄港

相關新聞

共享電車進軍小琉球 共創低碳示範島

位於屏東外海的小琉球，一直是非常熱門的台灣外島熱門景點，每到假日經常有上萬人潮登島，遊客主要租用機車作為交通工具，也讓小...

林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海上巡香」，今年由高雄市府與廟方共同籌辦。高雄市副市長史哲與市府團隊今天到林園鳳芸宮參拜，請示...

避免輕軌再被撞 市府將擴大路口設置防撞系統

高雄輕軌2016年通車以來，至發生26起車禍，多是因汽、機車違規闖入或轉彎，造成擦撞。高市府為防範未然，決定在既有4個「...

影／高雄鼓山魚市場整建活化！串聯駁二、棧二成為觀光廊道

高雄市長陳其邁今天視察鼓山魚市場整建活化工程，公布未來營運方向，整修老舊建築，預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨...

超商與畢嘉士基金會打造樂齡門市 高年級實力生上工去

「早安您好，歡迎光臨！」充滿活力招呼聲從7-ELEVEN傳出，這是屏東基督教醫院內的屏基門市，由7-ELEVEN與畢嘉士...

墾丁貓鼻頭遊客雪崩式慘跌 才5年從264萬人跌至15萬

墾丁國家公園知名景區貓鼻頭公園，在2015年創下264萬遊客入園新高紀錄後，隨著隔年5月由免費改收費和陸客禁台令後逐年下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。