高雄市府舉辦中大型徵才活動 8萬月薪等你來挑戰

高雄市政府勞工局4月10日下午2點至5點，在高雄市立圖書館總館1樓戶外廣場舉辦「徵薪挺你 犇向就業」中大型徵才活動，邀請32家國內知名廠商設攤，提供超過2千個工作機會。連鎖火鍋肉多多世界釋出儲備店主管及儲備幹部等職缺，祭出月薪8萬元的優渥條件，吸引優秀人才加入餐飲服務業行列。

高雄市勞工局表示，此次徵才活動跨足各產業，有住宿餐飲及一般服務業廠商，包括掀起全台鮭魚熱潮的壽司郎、肉多多世界、王品集團、福容飯店、大創百貨等近500個職缺。其中壽司郎擴大招募內、外場人員，月薪介於3萬1000至3萬3000元；連鎖火鍋肉多多世界釋出儲備店主管及儲備幹部等職缺，更祭出高額薪資8萬元的優渥條件。

另外知名科技製造業群創、華新科、林商行、萬機鋼鉄、光頡科技等16家廠商，提供超過1600個職缺，被動元件供應大廠華新科開出20個製程工程師職缺，薪資可達4萬3000元；林商行強化安全玻璃廠也釋出機械維修工程師、物控管理師、產品製程工程師等34個職缺，最高薪資上看5萬元。

勞工局表示，當日活動現場還設有職涯適性諮詢專區，讓求職者了解自己的適性工作，透過「CPAS職業適性測驗」，了解六大核心競爭職能，掌握自己的關鍵職場能力。前200名完成面試者，還可參加「書中自有顏如玉」祈願卡拿好禮活動，歡迎求職民眾把握機會踴躍參加。