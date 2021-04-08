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高雄鹹酥雞嘉年華24日登場 鹹酥雞美少女率先帶路品嘗

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，目前請到網紅部落客Evangeline出任「鹹酥雞美少女」，要帶路到各店家品嘗鹹酥雞。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，目前請到網紅部落客Evangeline出任「鹹酥雞美少女」，要帶路到各店家品嘗鹹酥雞。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，到今天止，觀光局接到民眾推薦的店家已近70家，從海線、山線到市區都有，觀光局邀請網紅部落客Evangeline擔綱「鹹酥雞美少女」率先帶路到這些店家品嘗，民眾可以透過影片畫面「空中聞香」並了解每一家店的特色。

高市觀光局長周玲妏表示，市民熱情推薦的近70家店家，北從湖內、南到林園都有，有專賣麻辣口味的店家，也有獨門沾醬出名的攤商，有素食口味的，還有什麼都能炸的排隊名店。

周玲妏說，首波宣傳邀請到網紅部落客Evangeline出任「鹹酥雞美少女」，率先帶路品嘗參加嘉年華活動的特色鹹酥雞店家，讓等不及的市民朋友們透過畫面搶先聞香；觀光局也與市府衛生局、農業局合作，依衛生、網路評價及現場品嘗等標準進行初選，最後選出30家精選店家。

「高雄鹹酥雞嘉年華」24日將在高雄大遠百戶外廣場展開，30精選出的鹹酥雞店家將同場較勁。觀光局強調，嘉年華會將顛覆大家對傳統鹹酥雞的想像；歡迎各界人士到現場吃爆高雄鹹酥雞、拍照打卡，把高雄美食分享出去。

鹽酥雞之後，高雄還要舉辦那種美食大賽？觀光局表示，之前請網友推薦的美食許願活動結果出來了，羊肉爐 、海鮮粥、鍋燒意麵、小火鍋、冰品及珍奶等都榜上有名，請朋友們期待接下來一連串的美食活動，也多到高雄觀光旅遊、大啖美食。

「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，主辦的高雄市觀光局邀請民眾當天到場品嘗和拍照打卡。圖／高雄市觀光局提供
「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，主辦的高雄市觀光局邀請民眾當天到場品嘗和拍照打卡。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」24日登場，目前已接到民眾推薦近70家特色店家。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」24日登場，目前已接到民眾推薦近70家特色店家。圖／高雄市觀光局提供

觀光局 衛生局

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