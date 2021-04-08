高雄鹹酥雞嘉年華24日登場 鹹酥雞美少女率先帶路品嘗

高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」預計本月24日登場，到今天止，觀光局接到民眾推薦的店家已近70家，從海線、山線到市區都有，觀光局邀請網紅部落客Evangeline擔綱「鹹酥雞美少女」率先帶路到這些店家品嘗，民眾可以透過影片畫面「空中聞香」並了解每一家店的特色。

高市觀光局長周玲妏表示，市民熱情推薦的近70家店家，北從湖內、南到林園都有，有專賣麻辣口味的店家，也有獨門沾醬出名的攤商，有素食口味的，還有什麼都能炸的排隊名店。

周玲妏說，首波宣傳邀請到網紅部落客Evangeline出任「鹹酥雞美少女」，率先帶路品嘗參加嘉年華活動的特色鹹酥雞店家，讓等不及的市民朋友們透過畫面搶先聞香；觀光局也與市府衛生局、農業局合作，依衛生、網路評價及現場品嘗等標準進行初選，最後選出30家精選店家。

「高雄鹹酥雞嘉年華」24日將在高雄大遠百戶外廣場展開，30精選出的鹹酥雞店家將同場較勁。觀光局強調，嘉年華會將顛覆大家對傳統鹹酥雞的想像；歡迎各界人士到現場吃爆高雄鹹酥雞、拍照打卡，把高雄美食分享出去。