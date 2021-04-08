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高市觀光局推嘉年華會 評選最好吃的鹹酥雞

中央社 / 高雄8日電

炸得金黃、酥脆可口的鹹酥雞是很多人的療癒美食，高雄市也有很多特色店家各擁死忠粉絲。高市府觀光局看中廣大鹹酥雞的人口，規劃24日舉辦鹹酥雞嘉年華，歡迎民眾吃爆品評。

「高雄鹹酥雞嘉年華」24日登場，市府觀光局已經評選出30家鹹酥雞店家，屆時將同場較勁，要顛覆喜好者對傳統鹹酥雞的想像及味蕾。觀光局還會在活動當天邀美食專家、餐飲系教授等組成評審團，評選出最佳風味、最佳賣相等店家。

觀光局長周玲妏今天指出，推出高雄鹹酥雞嘉年華廣受迴響並在網路被熱議，民眾熱情推薦近70家口袋名單遍及各行政區的鹹酥雞名店等。觀光局還邀網紅擔綱「鹹酥雞美少女」帶路品嘗鹹酥雞，讓民眾聞香下馬並增加鹹酥雞的能見度。

觀光局規劃24日除了30家店家參加活動，還有贊助單位、政府宣導攤位等，歡迎民眾踴躍品評，用行動讓國民美食鹹酥雞帶路啟動高雄觀光能量，吸引遊客到高雄旅遊並大啖美食。

觀光局 網紅

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