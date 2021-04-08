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高雄市議會不吵質詢市長方式了 今併同總質詢順序確定

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會今天開第5次定期大會預備會議，併同總質詢次序確定下星期質詢市長陳其邁順序，每位議員10分鐘。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會今天開第5次定期大會預備會議，併同總質詢次序確定下星期質詢市長陳其邁順序，每位議員10分鐘。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會第5次定期大會明天開幕，今天進行的預備會議抽出總質詢順序，同時以此順序作為下星期市長陳其邁施政報告後的質詢序，每人10分鐘。

高雄市議員質詢方式曾在前市長韓國瑜主政時受到綠營嚴厲批評，本屆第一次、第二次定期大會時採先登記再抽籤方式，由於上一屆議會市長施政報告之後的第一天質詢是以登記方式進行，第二天才先登記再抽籤，本屆第一次定期大會 連第一天都先登記再抽籤，開會時間也定在下午6時30分，致許多議員無法質詢，綠營強力撻伐，第3次定期大會之後併同總質詢序抽籤時一起定出施政報告後質詢序，延用到目前。

國民黨議會黨團總召童燕珍說，這個定施政報告質詢序的方式，議員多能接受，不用像以前一樣起大早登記；民進黨議員林宛蓉表示，先抽出質詢序，大家也好安排時間，如果順序時間有其他事情，也能先與別的議員商換時間，對議員而言是比較適當的方式。

本月12日（星期一）和13日（星期二）議會議程是市長施政報告及質詢，議會要求陳其邁施政報告時加強有關防治空汙的具體措施的報告。

根據議會確定的質詢方式，市長施政報告之後由無黨團結聯盟、國民黨和民進黨團各用20分鐘質詢，接著是議員個別質詢，每人10分鐘，未能到場質詢的議員可把時間給其他議員使用，如未給其他議員運用且不及趕到場，該10分鐘即使為中場休息時間，兩天施政報告後質詢時間預定都到當天下午6時30分結束。

民進黨 陳其邁 高雄市

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