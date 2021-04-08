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高雄春藝親子節目《寶島搜神記》 譜寫各路神明主題曲
高雄春天藝術節4月17日在大東文化藝術中心，推出音樂、繪本、故事三合一親子音樂繪《寶島搜神記》，由高雄市國樂團演出、譜寫各路神明專屬的主題曲，結合台灣知名鬼神插畫家角斯繪本，說書人陳昭瑋唱作俱佳，帶領大小朋友一起走向奇幻有趣的天宮世界。有別以往民間風俗對怪力亂神的嚴肅印象，以獨特的音樂故事探索眾神可愛逗趣的不同樣貌。
《寶島搜神記》是高雄市國樂團首場專為親子製作的節目，從插畫家角斯暢銷同名繪本作為節目發展的根基，每位神明擁有不同的個性、面貌與專管的事務，透過指揮郭哲誠帶領的高雄市國樂團，為此節目全新創作曲目，不同的神明特質與外型，搭配不同的樂器與音樂編曲表現，加上角斯為各路神明顯像的鮮明插畫，讓神明有了可愛親切的新化身。
節目製作陣容包括導演劉建幗、編劇廖珮宇、影像設計王奕盛，幽默逗趣的說書人陳昭瑋晉升為玉皇大帝身邊的書記官，一人分飾多角又說又演。故事從燈猴因不滿人們與神明日漸拉遠的生疏感氣憤，直衝天庭告狀，揚言將讓寶島台灣沉入海底，眾神會怎麼面對這個狀況呢？
高雄市文化局表示，春天藝術節在四、五月溫馨規畫兒童系列親子節目，讓親子輕鬆參與藝文活動，並可享優惠活動親子共樂2+2雙享受「8折套票」，同時購買5月1日高雄市交響樂團《阿里巴巴與四十大盜》親子音樂會，還享超值優惠。購票使用OPENTIX兩廳院文化生活售票網，節目詳情可上春藝官網http://www.ksaf.com.tw。
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