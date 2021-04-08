慈惠醫專數創系畢業展 前進高雄駁二、台北展覽館

屏東慈惠醫護管理專科學校數位媒體創意設計科近年人才輩出，不少畢業生都在知名企業服務，今年畢業展今天在企業主群與國中校長群見證下，以「綻聚」主題和「佔據眼球」概念，將前進4月30日至5月9日高雄駁二「青春設計節」與5月14日至5月17日的台北展覽館「新一代設計展」。

慈惠醫專數創科主任劉貞吟說，設計主題「綻聚」融合繁星蒼穹的無盡未來與花樣年華的青春象徵，聚集創作出屬於新一代的潮流作品，學生發揮5年所學，融入創新思維、熱門議題、傳統文化等元素，呈現聚焦「文化創意設計」、「影音設計」及「多媒體設計」3大方向。

文化創意產業研究暨推廣中心主任李榮富說，學生分別有6組，包含「異游未境」：透過遊玩互動方式了解東南亞新住民的異國文化；「港安餒」將黑鮪魚洄游融入桌遊，呼籲重視黑鮪魚保育；「棲地危局」：以桌遊納入台灣瀕臨絕種的台灣雲豹、台灣黑熊、琉球狐蝠、台灣石虎、歐亞水獺、台灣穿山甲為角色，用遊戲提醒環境保育。

他說，「SOAR」則是設計適合女性各種年齡階段的羽球外包裝，打破對女性傳統觀念的框架；「尋找家的路」以繪本讓呼籲學童對流浪狗領養不棄養；「島上餘光」繪本則介紹螢火蟲的棲地特性及生態，呼籲重視水源與濕地保育。

多媒體設計作品分別有「鷲嶺的神秘」用APP介紹鷲嶺的故事，深度了解居高臨下的天神、廟宇文化與珍貴的古物文化；「精靈冒險NYMPH ADVENTURE」以守護森林的遊戲主角精靈，在家園日漸遭受侵蝕下，挺身打破層層關卡以保護森林，關關呼應著環境保護的重要性。