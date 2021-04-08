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中華電信5G AIoT大聯盟 今正式進駐高雄亞灣區

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
中華電信今與5G AIoT垂直應用領域等廠商正式進駐高雄亞洲新灣區的中華電信成功大樓。記者蔡孟妤／攝影
中華電信今與5G AIoT垂直應用領域等廠商正式進駐高雄亞洲新灣區的中華電信成功大樓。記者蔡孟妤／攝影

中華電信今與5G AIoT垂直應用領域等廠商正式進駐高雄亞洲新灣區的中華電信成功大樓，合作發展5G AIoT應用與服務；預計投入3億元，3年內提供500個研發工作。高市府也祭出「006688」方案，前2年免租金、第3、4年租金打6折，第5、6年租金打8折，員工200名以下薪資補貼25%，盼吸引更多廠商進駐。

「高雄5G AIoT國際大聯盟」去年底成軍，電信業龍頭中華電信在今年初宣布將率10多家廠商進駐高雄亞洲新灣區，今天正式率領5G AIoT垂直應用領域等相關廠商進駐中華電信成功大樓，落地高雄，預計投入3億元，創造約500個就業機會。

中華電信董事長謝繼茂表示，今天也會正式成立「XR智慧空間共創基地生態系」，這是由中華電信轉投資的中華系統整合公司跟廠商佐臻、金屬中心、資策會及智慧眼鏡協會等所共同推動成立，宣布5G AIoT應用與服務正式落地亞洲新灣區。

謝繼茂說，中華電信在亞洲新灣區5G AIoT創新園區，將扮演重要角色，除投入園區的資通訊基礎設施、雲端機房及5G網路建設，也會投入研發人力，成立在地研發團隊，也希望愈來愈多廠商一起加入這個產業聚落。

陳其邁表示，目前成功大樓15樓出租率已逾8成，也希望吸引新創公司多進駐亞灣區，市府將提供最完整的場域、設施等。

陳其邁並指出，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌今年2月也宣示，政府將投入110億元，建構亞灣區5G AIoT新創園區的建置，市府也加碼補助，投資亞灣區逾4億元的業者，市府將提供0利率的利息補貼。

在租金補貼部分，高市府也推出「006688」方案，陳其邁說，該方案前2年免租金，第3、4年租金打6折，第5、6年租金8折。此外，員工200人以下，市府將補助最高25％薪資，盼5G AIoT相關廠商多進駐高雄。

陳其邁 薪資 行政院

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