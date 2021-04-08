批評問政不合格 台灣基進成立高市議會監督小組

高雄市議會第3屆第5次定期大會將登場，台灣基進今天宣布成立「高雄市議會監督小組」由新聞部副主任陳子瑜擔任召集人，並喊話「議員太懈怠，基進來取代」。

陳子瑜等人輪番點名及批評多名國民黨市議員無能怠惰，議員遲到早退等浪費公帑，未來台灣基進會嚴加監督；監督對象包括不分執政或在野政黨，如果有表現不合格都會糾錯。

市議會第5次定期大會9日起到6月16日召開，基進今天在市議會門口開記者會，宣布成立議會監督小組。被問到是否續規劃下屆市議員推出參選人，陳子瑜表示，基進自2014年至今都有規劃參選，擬定明年推出多個選區市議員參選人。

特別的是陳子瑜還曾任高市府顧問，且是市長陳其邁倚重的幕僚，由他出任監督小組召集人的角色更受關注。

陳子瑜於記者會中點名國民黨市議員投書忽略市府短期債務波動與地方稅入帳時間未對接造成的財政浮動就大肆批評市庫財政是不合格的問政監督等，還有議員一邊要求單位稽查卻還一邊刪砍相關預算等，作法矛盾。

基進高雄黨部組織部主任周則宇也點名議員涉助理費案，還有關切酒駕、施壓績優員警不良紀錄者，舉辦治安及交通安全公聽會，還找來無治安專業的社會人士談治安等，既失公信也令人看不下去。

基進中央財務長張婷婷不滿市議會未盡開會職責，拖延還召開臨時會浪費公帑數百萬元，批評議員是「薪水小偷」，質疑議員將跑攤看得比審預算重要。她說，民進黨雖為議會少數，也應拿出決心，面對國民黨惡意拖延議事時卻未見甲級動員捍衛市民權益，強調人民想看到有強力監督的議會。

陳子瑜指出，失格的問政辜負人民的期待，台灣基進做好準備要用專業表現取代失職的議員。